"Вбивають" країни і поганих політиків: Трамп знову зробив заяву щодо вітрогенераторів

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував вітряні електростанції. За його словами, будь-яка країна, що залежить від вітряків, “мертва”.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

Американський лідер стверджує, що вітряні електростанції призводять до надмірно високих витрат на енергію, що викликає обурення населення.

"Дивовижне явище — будь-яка країна, яка залежить від вітряків - мертва. Їхні витрати на енергію зашкалюють, а населення обурене. Вітряки не лише вбивають птахів, вони "вбивають" багатьох поганих політиків, які втрачають роботу через них!" - написав Трамп.

Трамп обмежив будівництво вітрогенераторів в Америці

Раніше президент США вже призупиняв видання ліцензій на нові офшорні вітропарки та критикував вітроенергетику як дорогий і ненадійний вид енергетики.

Він заявив, що вони вбивають усіх птахів. Під час спільної пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером у Шотландії Трамп розкритикував “Зелений перехід”, який передбачає поступову відмову від викопного палива і заявив, що, зокрема, вітрова енергія – найдорожча з усіх її видів.

“Вітер – це катастрофа. Він руйнує красу ваших полів, ваших рівнин, ваших водних шляхів, а подивіться туди – там немає вітряків. Але якщо ви подивитеся в іншому напрямку, ви побачите вітряки”, – заявив президент США. Він додав, що обмежив вітряки у США, тому вони також вбивають усіх птахів.

В серпні данська енергетична компанія Ørsted призупинила будівництво майже готового офшорного вітропарку в США через втручання адміністрації Трампа.

Проєкт Revolution Wind у штаті Род-Айленд, вартістю близько $1,5 млрд, був уже завершений на 80% і мав запрацювати наступного року, забезпечуючи електроенергією 350 000 домогосподарств у Род-Айленді та Коннектикуті.