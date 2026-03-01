Украина договорилась с китайским банком о реструктуризации кредитов

Украина достигла договоренности с Экспортно-импортным банком Китая (China EXIM) о реструктуризации государственных кредитов под государственные гарантии, сообщил замглавы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, соглашение предусматривает кредит под гарантии правительства Украины на $850 млн с отсрочкой погашения до 2034-2040 годов и льготным периодом выплаты процентов к 2029 году.

Лессард подчеркнул, что реструктуризация отвечает планам власти по восстановлению внешней устойчивости и согласовывается с программой МВФ.

Он также прокомментировал недовольство некоторых владельцев еврооблигаций Украины, выпущенных во время реструктуризации 2024 года, и отметил, что Фонд не предусматривает дополнительных платежей за обслуживание долга.

Потенциальная последующая реструктуризация будет зависеть от оценки устойчивости долга после возможного смягчения шока или окончания войны.

Согласно данным Минфина, ГПЗКУ привлекла в 2012 году кредит от China EXIM на $1,5 млрд под государственную гарантию для закупки зерна для экспорта, и по состоянию на конец 2025 года гарантированный государством долг перед банком составлял $0,83 млрд.

Напомним, в конце прошлого года Украина завершила реструктуризацию государственного долга по ВВП-варантам, заручившись поддержкой более 99% инвесторов, что позволит повысить бюджетную предсказуемость и укрепить долговую устойчивость государства.