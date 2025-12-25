Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов для сохранения бюджета

Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов, заручившись поддержкой более 99% инвесторов, что позволит повысить бюджетную предсказуемость и укрепить долговую устойчивость государства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минфина.

Ключевой этап долговой реструктуризации

"Произведенная операция повышает бюджетную предсказуемость, укрепляет долговую устойчивость и способствует сохранению ресурсов государственного бюджета Украины в условиях продолжающейся российской военной агрессии", - говорится в сообщении.

Согласно условиям реструктуризации, ВВП-варранты общим номиналом 2,64 млрд долларов США были обменены на новые долговые инструменты. В частности, инвесторы получили облигации серии C со сроком погашения в 2032 году на сумму около 3,5 млрд долларов, а также облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах – по 16,9 млн долларов каждой серии. После завершения сделки все ранее выпущенные ВВП-варранты были полностью аннулированы.

Проведённая реструктуризация существенно уменьшает риски для государственных финансов Украины. В Министерстве финансов отмечают, что без этого решения потенциальные выплаты по ВВП-варантам в период с 2025 по 2041 год могли бы составлять от 6 до 20 млрд долларов США - в зависимости от темпов экономического роста страны.

"Достигнутое соглашение способствует выполнению долговых целей Украины в рамках программы МВФ, и отвечает ожиданиям Группы официальных кредиторов Украины", - отмечают в Минфине.

Юридическим советником Министерства финансов выступила компания White & Case, финансовым советником - Rothschild & Co.

Справочно

ВВП-варранты – это ценные бумаги, которые выпускает государство и выплаты по которым зависят от темпов экономического роста (ВВП) страны. Они были выпущены Украиной в 2015 году во время реструктуризации госдолга как условное обязательство перед кредиторами. Выплаты производятся только в случае превышения определенных показателей роста ВВП, а их размер зависит от темпов роста экономики.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины по "ограниченному дефолту" после того, как страна объявила о договоренности с кредиторами по обмену ВВП-варрантов.