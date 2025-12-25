Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів для збереження бюджету

Україна завершила реструктуризацію ВВП-варантів, заручившись підтримкою понад 99% інвесторів, що дозволить підвищити бюджетну передбачуваність та зміцнити боргову стійкість держави.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінфіну.

Ключовий етап боргової реструктуризації

"Проведена операція підвищує бюджетну передбачуваність, зміцнює боргову стійкість та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету України в умовах триваючої російської військової агресії", - йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами реструктуризації, ВВП-варанти загальним номіналом 2,64 млрд доларів США було обміняно на нові боргові інструменти. Зокрема, інвестори отримали облігації серії C з терміном погашення у 2032 році на суму близько 3,5 млрд доларів, а також облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках - по 16,9 млн доларів кожної серії. Після завершення операції всі раніше випущені ВВП-варанти були повністю анульовані.

Проведена реструктуризація суттєво зменшує ризики для державних фінансів України. У Міністерстві фінансів зазначають, що без цього рішення потенційні виплати за ВВП-варантами у період з 2025 по 2041 роки могли б становити від 6 до 20 млрд доларів США - залежно від темпів економічного зростання країни.

"Досягнута угода сприяє виконанню боргових цілей України у межах програми МВФ, і відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів України", - наголошують в Мінфіні.

Юридичним радником Міністерства фінансів виступила компанія White & Case, фінансовим радником — Rothschild & Co.

Довідково

ВВП-варанти— це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з "обмеженого дефолту" після того, як країна оголосила про домовленість з кредиторами щодо обміну ВВП-варантів.