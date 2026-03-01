Запланована подія 2

Україна домовилася з китайським банком про реструктуризацію кредитів

Україна реструктуризує борг перед China EXIM / Freepik

Україна досягла домовленості з Експортно-імпортним банком Китаю (China EXIM) щодо реструктуризації державних кредитів під державні гарантії, повідомив заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, угода передбачає кредит під гарантії уряду України на $850 млн із відстрочкою погашення до 2034–2040 років та пільговим періодом виплати відсотків до 2029 року.

Лессард наголосив, що реструктуризація відповідає планам влади щодо відновлення зовнішньої стійкості та узгоджується з програмою МВФ.

Він також прокоментував незадоволення деяких власників єврооблігацій України, випущених під час реструктуризації 2024 року, і зазначив, що наразі Фонд не передбачає додаткових платежів за обслуговування боргу.

Потенційна наступна реструктуризація залежатиме від оцінки стійкості боргу після можливого пом’якшення шоку або закінчення війни.

Згідно з даними Мінфіну, ДПЗКУ залучила у 2012 році кредит від China EXIM на $1,5 млрд під державну гарантію для закупівлі зерна для експорту, і станом на кінець 2025 року гарантований державою борг перед банком складав $0,83 млрд.

Нагадаємо, в кінці минулого року Україна завершила реструктуризацію державного боргу за ВВП-варантами, заручившись підтримкою понад 99% інвесторів, що дозволить підвищити бюджетну передбачуваність та зміцнити боргову стійкість держави.

Автор:
Тетяна Гойденко