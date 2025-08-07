Украина гармонизирует правила использования биоцидов с ЕС: что предлагает правительство

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13604 "О предоставлении на рынке и использовании биоцидных продуктов".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Документ направлен на адаптацию украинского законодательства к требованиям ЕС по предоставлению на рынке, использованию биоцидных продуктов и обработанных изделий, а также на усиление защиты здоровья людей, животных и окружающей среды от вредных организмов и активных веществ.

Целью законопроекта является урегулирование правовых отношений, связанных с использованием биоцидных продуктов. Речь идет, в частности, о процедурах одобрения активных веществ, государственной регистрации биоцидов, их производстве, поставках на рынок, введении в обращение и безопасном применении — как для здоровья людей и животных, так и для окружающей среды. Закон также определяет права и обязанности предприятий, учреждений, организаций и лиц в этой сфере.

Отдельно вводится понятие уполномоченного лица – это государственное предприятие, учреждение или организация, которой Министерство здравоохранения делегирует полномочия по:

экспертизы материалов, связанных с одобрением, обновлением или просмотром активных веществ;

подготовки экспертных выводов с предложением одобрения или отказа в одобрении действующих веществ;

предоставление выводов о возможности государственной регистрации биоцидного продукта по упрощенной процедуре или отказе в регистрации;

выполнение других сопутствующих функций в данной сфере.

Предусмотрено также, что услуги, связанные с одобрением активных веществ и государственной регистрацией биоцидных продуктов, будут предоставляться на платной основе. Их стоимость будет определяться в соответствии с установленным на день оплатой размером прожиточного минимума или минимальной заработной платой для трудоспособных лиц.

Предполагается, что Государственный реестр биоцидных продуктов начнет функционировать с 1 января 2030 г., в который модернизируют Государственный реестр дезинфицирующих средств.

Заметим, биоцидные продукты – это химические или биологические вещества, предназначенные для уничтожения, отпугивания или нейтрализации вредных организмов. К таким организмам относятся бактерии, вирусы, грибки, насекомые, грызуны и другие, которые могут быть опасны для здоровья людей, животных или окружающей среды.

Иными словами, биоциды - это все те средства, которые используются для дезинфекции, обеззараживания, борьбы с вредителями или для предотвращения порчи материалов вредными микроорганизмами.