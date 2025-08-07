Україна гармонізує правила використання біоцидів із ЄС: що пропонує уряд

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13604 "Про надання на ринку та використання біоцидних продуктів".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

Документ спрямований на адаптацію українського законодавства до вимог ЄС щодо надання на ринку, використання біоцидних продуктів та оброблених виробів, а також на посилення захисту здоров’я людей, тварин і довкілля від шкідливих організмів і активних речовин.

Метою законопроєкту є врегулювання правових відносин, пов’язаних із використанням біоцидних продуктів. Йдеться, зокрема, про процедури схвалення активних речовин, державну реєстрацію біоцидів, їх виробництво, постачання на ринок, введення в обіг та безпечне застосування — як для здоров’я людей і тварин, так і для довкілля. Закон також визначає права та обов’язки підприємств, установ, організацій і фізичних осіб у цій сфері.

Окремо вводиться поняття уповноваженої особи — це державне підприємство, установа або організація, якій Міністерство охорони здоров’я делегує повноваження щодо:

експертизи матеріалів, пов’язаних зі схваленням, оновленням або переглядом активних речовин;

підготовки експертних висновків з пропозицією щодо схвалення або відмови у схваленні діючих речовин;

надання висновків про можливість державної реєстрації біоцидного продукту за спрощеною процедурою чи відмову в реєстрації;

виконання інших супровідних функцій у цій сфері.

Також передбачено, що послуги, пов’язані зі схваленням активних речовин та державною реєстрацією біоцидних продуктів, надаватимуться на платній основі. Їхня вартість визначатиметься відповідно до встановленого на день оплати розміру прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати для працездатних осіб.

Передбачається, що Державний реєстр біоцидних продуктів почне функціонувати з 1 січня 2030 року, в який модернізують Державний реєстр дезінфекційних засобів.

Зауважимо, біоцидні продукти — це хімічні або біологічні речовини, які призначені для знищення, відлякування або нейтралізації шкідливих організмів. До таких організмів належать бактерії, віруси, грибки, комахи, гризуни та інші, що можуть бути небезпечними для здоров’я людей, тварин або довкілля.

Інакше кажучи, біоциди — це всі ті засоби, які використовуються для дезінфекції, знезараження, боротьби зі шкідниками або для запобігання псуванню матеріалів шкідливими мікроорганізмами.