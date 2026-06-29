Украина готовит масштабную модернизацию водного сектора и привлекает инвестиции

Украина переходит от срочного ремонта поврежденной инфраструктуры к системной модернизации водного сектора с привлечением долгосрочного частного капитала. Проблемы с устаревшими сетями и дефицитом финансирования существовали еще до 2022 года, а полномасштабная война усугубила ситуацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

По оценкам отчета RDNA5, прямые убытки в водном секторе Украины достигли $7,8 млрд, экономические потери — $14,4 млрд, а общая потребность в восстановлении и модернизации на следующие 10 лет составляет $17,5 млрд.

Государство планирует возмещать эти расходы через механизмы публично-частного партнерства. Минразвития уже определило более 30 приоритетных проектов ППП в разных отраслях с потенциальным объемом инвестиций свыше $5,7 млрд, и пять из них реализуют именно в водном секторе.

Реформы и финансирование от европейских партнеров

Параллельно в Украине идет изменение законодательства и привлечение европейских денег:

Новые тарифы: согласно закону №4777-IX, полномочия по установлению тарифов на воду передали местным властям, что повысит ответственность общин.

Программы ЕС: Украина внедряет европейские директивы по питьевой воде через национальные программы "Энерговода", "Экостоки" и "Соцвода".

Грант на €25 миллионов: на конференции URC 2026 Минразвития подписало с Европейским инвестиционным банком соглашение о гранте в €25 млн для софинансирования общественных проектов. Наибольшую поддержку получат прифронтовые и пострадавшие регионы.

Льготный кредит: в рамках общей программы по ЕИБ уже отобраны первые проекты общин на €100 млн (при общем спросе в €638 млн). Из-за высокой востребованности министерство и ЕИБ приступили к работе над следующим траншем льготного кредита еще на €100 млн, который также подкрепят грантом в €25 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина переходит в европейскую систему управления водными ресурсами. В Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды", ставшего платформой для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в стране.