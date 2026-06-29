Україна готує масштабну модернізацію водного сектору та залучає інвестиції

Україна переходить від термінового ремонту пошкодженої інфраструктури до системної модернізації водного сектору із залученням довгострокового приватного капіталу. Проблеми із застарілими мережами та дефіцитом фінансування існували ще до 2022 року, а повномасштабна війна погіршила ситуацію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

За оцінками звіту RDNA5, прямі збитки у водному секторі України сягнули $7,8 млрд, економічні втрати — $14,4 млрд, а загальна потреба у відновленні та модернізації на наступні 10 років становить $17,5 млрд.

Держава планує покривати ці витрати через механізми публічно-приватного партнерства. Мінрозвитку вже визначило понад 30 пріоритетних проєктів ППП у різних галузях із потенційним обсягом інвестицій понад $5,7 млрд, і п'ять із них реалізують саме у водному секторі.

Реформи та фінансування від європейських партнерів

Паралельно в Україні триває зміна законодавства та залучення європейських грошей:

Нові тарифи: відповідно до закону №4777-IX, повноваження щодо встановлення тарифів на воду передали місцевій владі, що підвищить відповідальність громад.

Програми ЄС: Україна впроваджує європейські директиви щодо питної води через національні програми "Енерговода", "Екостоки" та "Соцвода".

Грант на €25 мільйонів: на конференції URC 2026 Мінрозвитку підписало з Європейським інвестиційним банком угоду про грант на €25 млн для співфінансування громадських проєктів. Найбільшу підтримку отримають прифронтові та постраждалі регіони.

Пільговий кредит: у межах спільної програми з ЄІБ уже відібрано перші проєкти громад на €100 млн (при загальному попиті у €638 млн). Через високу затребуваність міністерство та ЄІБ розпочали роботу над наступним траншем пільгового кредиту ще на €100 млн, який також підкріплять грантом у €25 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна переходить до європейської системи управління водними ресурсами. У Києві стартував перший етап проєкту "Час води", який став платформою для обговорення нових підходів до управління водними ресурсами та економіки водокористування в країні.