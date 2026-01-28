Украина и Бельгия согласовали приоритеты поддержки энергетики

Заместитель Министра энергетики Анатолий Куцевол и Валентина Москаленко провели встречу с представителями Бельгийского агентства по развитию "Энабель", где обсудили приоритеты поддержки украинской энергетики и критической инфраструктуры. Основное внимание было уделено обеспечению бесперебойного энергоснабжения пострадавших от атак врага регионов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Куцевол поблагодарил Бельгию за системную поддержку и подчеркнул, что из-за постоянных ракетных и дроновых ударов большая часть населения страны вынуждена жить без света и тепла.

"Ситуация критическая. Постоянные атаки уничтожают энергетическую инфраструктуру, и мы видим, как многие люди живут в сложных условиях без света, тепла и воды. Самое важное сейчас - максимально быстро возобновлять работу критических объектов, укреплять энергетическую устойчивость городов и общин, а также координировать действия с международными партнерами для оперативной помощи", - отметил он.

Куцевол также подчеркнул, что приоритетом является оперативное перенаправление генераторов и оборудования в регионы с наибольшей потребностью, а также эффективное использование имеющихся ресурсов для обеспечения бесперебойного функционирования критической инфраструктуры.

В ходе встречи обсуждалось обустройство мобильных хранилищ для персонала энергетических предприятий в зонах повышенной опасности, реализация проектов по энергоэффективности и солнечной генерации на коммунальных объектах, а также проведение учебных программ для украинских специалистов энергетического сектора.

"Мы сконцентрируемся на краткосрочных и среднесрочных решениях, которые позволят как можно быстрее обеспечить безопасное и стабильное функционирование критической инфраструктуры", - отметила Москаленко.

Стороны также обсудили пути ускорения процедуры закупок и поддержки муниципалитетов в доставке оборудования для максимально быстрого восстановления энергетических объектов.

Добавим, 28 января в результате обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.