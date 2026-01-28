Україна і Бельгія узгодили пріоритети підтримки енергетики

Заступники Міністра енергетики Анатолій Куцевол та Валентина Москаленко провели зустріч із представниками Бельгійського агентства з розвитку "Енабель", де обговорили пріоритети підтримки української енергетики та критичної інфраструктури. Основна увага була приділена забезпеченню безперебійного енергопостачання регіонів, які постраждали від атак ворога.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Куцевол подякував Бельгії за системну підтримку та наголосив, що через постійні ракетні та дронові удари велика частина населення країни змушена жити без світла та тепла.

"Ситуація критична. Постійні атаки знищують енергетичну інфраструктуру, і ми бачимо, як багато людей живуть у складних умовах без світла, тепла та води. Найважливіше зараз - максимально швидко відновлювати роботу критичних об’єктів, зміцнювати енергетичну стійкість міст і громад, а також координувати дії з міжнародними партнерами для оперативної допомоги", — зазначив заступник Міністра.

Куцевол також підкреслив, що пріоритетом є оперативне перенаправлення генераторів та обладнання у регіони з найбільшою потребою, а також ефективне використання наявних ресурсів для забезпечення безперебійного функціонування критичної інфраструктури.

Під час зустрічі обговорювали облаштування мобільних сховищ для персоналу енергетичних підприємств у зонах підвищеної небезпеки, реалізацію проєктів з енергоефективності та сонячної генерації на комунальних об’єктах, а також проведення навчальних програм для українських фахівців енергетичного сектору.

"Ми концентруємося на короткострокових та середньострокових рішеннях, які дозволять якнайшвидше забезпечити безпечне і стабільне функціонування критичної інфраструктури", - зазначила Москаленко.

Сторони також обговорили шляхи прискорення процедур закупівель і підтримки муніципалітетів у доставці обладнання для максимально швидкого відновлення енергетичних об’єктів.

Додамо, 28 січня внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях.