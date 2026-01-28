Запланована подія 2

У Києві без світла залишаються 710 тисяч споживачів

Процес відновлення енергетичної інфраструктури триває

Станом на вечір 27 січня у Києві без електропостачання залишаються близько 710 тисяч споживачів і найближчим завданням фахівців є перехід до стабільних і зрозумілих графіків електропостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Міністр наголосив, що держава вже надала всю необхідну допомогу. Штаб працює у щогодинному режимі та перебуває в постійній координації з енергетиками й міською владою.

Водночас Шмигаль зауважив, що енергосистема столиці пошкоджена нерівномірно. Через це у перші тижні відновлення графіки відключень у різних енерговузлах можуть відрізнятися. Ситуація в окремих районах залежатиме від пропускної здатності конкретних ділянок мережі.

Процес відновлення енергетичної інфраструктури триває. Паралельно уряд працює над системними рішеннями, зокрема розвитком когенерації, спрощенням процедур підключення та будівництвом нових ліній електропередачі.

Наразі завершується верифікація наявних у столиці когенераційних установок. Пріоритетом є забезпечення їх стабільної роботи та максимального відпуску електроенергії в мережу, що дозволить частково покривати потреби споживачів і підвищити енергетичну стійкість Києва.

Також 90 генераторів вирушили  зі столиці Польщі Варшави до Києва. Вони будуть використані для допомоги киянам подолати виклики енергетичної кризи.

Автор:
Тетяна Гойденко