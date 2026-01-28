Запланована подія 2

В Киеве без света остаются 710 тысяч потребителей

шмигаль
Процесс восстановления энергетической инфраструктуры продолжается

На вечер 27 января в Киеве без электроснабжения остаются около 710 тысяч потребителей и ближайшей задачей специалистов является переход к стабильным и понятным графикам электроснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Министр подчеркнул, что государство уже предоставило всю необходимую помощь. Штаб работает в ежечасном режиме и находится в постоянной координации с энергетиками и городскими властями.

В то же время Шмигаль отметил, что энергосистема столицы повреждена неравномерно. Поэтому в первые недели восстановления графики отключений в разных энергоузлах могут отличаться. Ситуация в отдельных районах будет зависеть от пропускной способности конкретных участков сети.

Процесс восстановления энергетической инфраструктуры продолжается. Параллельно правительство работает над системными решениями, в частности, развитием когенерации, упрощением процедур подключения и строительством новых линий электропередачи.

В настоящее время завершается верификация существующих в столице когенерационных установок. Приоритетом является обеспечение стабильной работы и максимального отпуска электроэнергии в сеть, что позволит частично покрывать потребности потребителей и повысить энергетическую устойчивость Киева.

Также 90 генераторов отправились из столицы Польши Варшавы в Киев. Они будут использованы для помощи киевлянам по преодолению вызовов энергетического кризиса.

Автор:
Татьяна Гойденко