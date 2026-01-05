Запланована подія 2

От ТЭЦ к автономии: почему Украина делает ставку на децентрализованную генерацию

Распределенная генерация
В Украине запустили сотни автономных энергоблоков / Минрозвития общин и территорий

Украина делает ставку на малую генерацию, чтобы обеспечить общинам бесперебойный свет и тепло, независимо от состояния крупных ТЭЦ. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей в коммунальном секторе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Поддержка развития распределенной генерации

По словам министра, благодаря сотрудничеству с международными партнерами страна получила сотни единиц современного оборудования, значительная часть которого уже работает или находится на стадии финального запуска:

  • почти 600 когенерационных установок ;
  • около 400 блочно-модульных котельных ;
  • 28 газотурбинных установок .

Стратегическое изменение подходов: от ТЭЦ к автономии

Правительство и общества сознательно отказываются от полной зависимости от крупных централизованных объектов. Массированный удар врага по одной большой станции может оставить без света и тепла сотни тысяч потребителей. Распределенная генерация позволяет создавать малые, защищенные узлы энергии непосредственно в городах.

Также правительство в 2025 году ввело дополнительную поддержку развития распределенной генерации. Среди ключевых решений:

  • специальная цена газа для объектов распределенной генерации в прифронтовых регионах;
  • упрощение процедур установления объектов когенерации; возобновление конкурсов на строительство генерирующих мощностей;
  • упрощение разрешений на бурение скважин и закупку оборудования;
  • 665 млн грн направлено прифронтовым областям на топливо для резервных источников питания.

"В 2026 году планируем ввести еще более 500 МВт новых децентрализованных мощностей – это больше автономных общин и повышение устойчивости систем жизнеобеспечения даже в самых сложных условиях", – отметил Кулеба.

Добавим, в 2025 году в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации, около 500 МВт газовой генерации, а также около 500 МВт мощностей установок хранения энергии.

Автор:
Татьяна Бессараб