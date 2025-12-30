Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,09

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Победителями конкурса на строительство генерирующей мощности стали семь компаний

Рынок электроэнергии
Конкурс на новую генерирующую мощность проводится впервые в Украине. / Freepik

Комиссия по проведению первого конкурса на строительство генерирующей мощности определила его победителями 7 компаний, в целом заявивших строительство 316,4 МВт мощности, и отклонила предложения еще трех с общей мощностью 107,12 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Конкурс на новую генерирующую мощность проводится впервые в Украине. Его суть состоит в том, что "Укрэнерго" в течение 10 лет будет компенсировать победителям вложенные в ее строительство средства.

Срок ввода мощностей в работу установлен до 31 декабря 2027 года.

Кто победил

Согласно решению комиссии, победителями признаны:

  • ЧАО "Кривой Рог Цемент" с одним объектом 9,4 МВт и двумя объектами по 9,2 МВт в Днепропетровской области (ценовое предложение EUR400/МВт, здесь и далее – по НДС);
  • сельхозпредприятие "Агродар" с 16,1 МВт в Черниговской области и 63,2 МВт в Ивано-Франковской области (оба по EUR557,1 тыс./МВт);
  • агрохолдинг "Радосвет" с 9,2 МВт в Киевской области и тремя объектами на 13,8 МВт, 40,9 МВт и 16,1 МВт в Черниговской области (все также по EUR557,1 тыс./МВт);
  • "Пауэр 1" с двумя объектами по 9,2 МВт в Закарпатской области (по EUR300 тыс./МВт и EUR400 тыс./МВт);
  • "Магнат Энерго" с 79 МВт (EUR549,6 тыс./МВт);
  • "Норт Лэнд" с 6,9 МВт (EUR 648 тыс./МВт);
  • "Станция индустриальная" с 25 МВт (EUR780 тыс./МВт).

При этом комиссия окончательно отклонила предложения "Укрнафты", которая предлагала объекты по 19,88 МВт в Полтавской и Черкасской областях, а также 27,24 МВт во Львовской области по цене почти EUR797 тыс./МВт без НДС, Inzhur Energy - 50 МВт в Киеве за EUR42 млн/ МВт в Киевской области за EUR7,95 млн/весь объект по НДС.

Предложение "Укрнафты" было отклонено из-за превышения предельного ценового уровня. Кроме того, она не содержала минимального срока оплаты услуги, предусмотренного конкурсной документацией.

Предложения Inzhur Energy и "Далорт" были отклонены, в частности, из-за подачи ценового предложения в расчете за объект, а не МВт мощности, как того требуют условия конкурса.

Добавим, в 2025 году в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации, около 500 МВт газовой генерации, а также около 500 МВт мощностей установок хранения энергии.

Автор:
Светлана Манько