Победителями конкурса на строительство генерирующей мощности стали семь компаний

Комиссия по проведению первого конкурса на строительство генерирующей мощности определила его победителями 7 компаний, в целом заявивших строительство 316,4 МВт мощности, и отклонила предложения еще трех с общей мощностью 107,12 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Конкурс на новую генерирующую мощность проводится впервые в Украине. Его суть состоит в том, что "Укрэнерго" в течение 10 лет будет компенсировать победителям вложенные в ее строительство средства.

Срок ввода мощностей в работу установлен до 31 декабря 2027 года.

Кто победил

Согласно решению комиссии, победителями признаны:

ЧАО "Кривой Рог Цемент" с одним объектом 9,4 МВт и двумя объектами по 9,2 МВт в Днепропетровской области (ценовое предложение EUR400/МВт, здесь и далее – по НДС);

сельхозпредприятие "Агродар" с 16,1 МВт в Черниговской области и 63,2 МВт в Ивано-Франковской области (оба по EUR557,1 тыс./МВт);

агрохолдинг "Радосвет" с 9,2 МВт в Киевской области и тремя объектами на 13,8 МВт, 40,9 МВт и 16,1 МВт в Черниговской области (все также по EUR557,1 тыс./МВт);

"Пауэр 1" с двумя объектами по 9,2 МВт в Закарпатской области (по EUR300 тыс./МВт и EUR400 тыс./МВт);

"Магнат Энерго" с 79 МВт (EUR549,6 тыс./МВт);

"Норт Лэнд" с 6,9 МВт (EUR 648 тыс./МВт);

"Станция индустриальная" с 25 МВт (EUR780 тыс./МВт).

При этом комиссия окончательно отклонила предложения "Укрнафты", которая предлагала объекты по 19,88 МВт в Полтавской и Черкасской областях, а также 27,24 МВт во Львовской области по цене почти EUR797 тыс./МВт без НДС, Inzhur Energy - 50 МВт в Киеве за EUR42 млн/ МВт в Киевской области за EUR7,95 млн/весь объект по НДС.

Предложение "Укрнафты" было отклонено из-за превышения предельного ценового уровня. Кроме того, она не содержала минимального срока оплаты услуги, предусмотренного конкурсной документацией.

Предложения Inzhur Energy и "Далорт" были отклонены, в частности, из-за подачи ценового предложения в расчете за объект, а не МВт мощности, как того требуют условия конкурса.

Добавим, в 2025 году в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации, около 500 МВт газовой генерации, а также около 500 МВт мощностей установок хранения энергии.