Переможцями конкурсу на будівництво генеруючої потужності стали сім компаній

Комісія з проведення першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності, та відхилила пропозиції ще трьох з загальною потужністю 107,12 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що конкурс на нову генеруючу потужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти.

Термін введення потужностей в роботу встановлений до 31 грудня 2027.

Хто переміг

Згідно з рішенням комісії, переможцями визнані:

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об’єктом 9,4 МВт та двома об’єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській області (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі - з ПДВ);

сільгосппідприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт);

агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об’єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт);

"Пауер 1" з двома об’єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис./МВт та EUR400 тис./МВт);

"Магнат Енерго" з 79 МВт (EUR549,6 тис./МВт);

"Норт Ленд" з 6,9 МВт (EUR 648 тис./МВт);

"Станція Індустріальна" з 25 МВт (EUR780 тис./МВт).

При цьому комісія остаточно відхилила пропозиції "Укрнафти", яка пропонувала об’єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області за ціною майже EUR797 тис./МВт без ПДВ, Inzhur Energy – 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об’єкт з ПДВ, "Далорт" – 10 МВт в Київській області за EUR7,95 млн/весь об’єкт з ПДВ.

Пропозицію "Укрнафти" було відхилено через перевищення граничного цінового рівня. Крім того вона не містила мінімального строку оплати послуги, який передбачено конкурсною документацією.

Пропозиції Inzhur Energy та "Далорт" було відхилено, зокрема через подачу цінової пропозиції в розрахунку за об’єкт, а не МВт потужності, як того вимагають умови конкурсу.

Додамо, упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації, близько 500 МВт газової генерації, а також близько 500 МВт потужностей установок зберігання енергії.