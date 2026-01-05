Від ТЕЦ до автономії: чому Україна робить ставку на децентралізовану генерацію

Україна робить ставку на малу генерацію, щоб забезпечити громадам безперебійне світло та тепло незалежно від стану великих ТЕЦ. На сьогодні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей у комунальному секторі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Підтримка розвитку розподіленої генерації

За словами міністра, завдяки співпраці з міжнародними партнерами країна отримала сотні одиниць сучасного обладнання, значна частина якого вже працює або перебуває на стадії фінального запуску:

майже 600 когенераційних установок ;

; близько 400 блочно-модульних котелень ;

; 28 газотурбінних установок.

Стратегічна зміна підходів: від ТЕЦ до автономії

Уряд та громади свідомо відмовляються від повної залежності від великих централізованих об’єктів. Масований удар ворога по одній великій станції може залишити без світла та тепла сотні тисяч споживачів. Натомість розподілена генерація дозволяє створювати малі, захищені вузли енергії безпосередньо в містах.

Також уряд у 2025 році запровадив додаткову підтримку розвитку розподіленої генерації. Серед ключових рішень:

спеціальна ціна на газ для об’єктів розподіленої генерації у прифронтових регіонах;

спрощення процедур встановлення об’єктів когенерації;відновлення конкурсів на будівництво генеруючих потужностей;

спрощення дозволів на буріння свердловин і закупівлю обладнання;

665 млн грн спрямовано прифронтовим областям на паливо для резервних джерел живлення.

"У 2026 році плануємо ввести ще понад 500 МВт нових децентралізованих потужностей - це більше автономних громад і підвищення стійкості систем життєзабезпечення навіть у найскладніших умовах", - зазначив Кулеба.

Додамо, упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації, близько 500 МВт газової генерації, а також близько 500 МВт потужностей установок зберігання енергії.