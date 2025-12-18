Украина и Бельгия углубляют сотрудничество в восстановлении, энергетике и инвестициях

Украина и Бельгия обсудили возобновление инфраструктуры, энергетическую безопасность и привлечение инвестиций. Заместитель министра экономики Украины Павел Карташов и посол Бельгии Люк Якобс обсудили ключевые направления сотрудничества по восстановлению страны и энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Сотрудничество Украины и Бельгии

Главной целью встречи было оценить состояние двусторонних отношений и определить практические шаги по реализации уже достигнутых договоренностей в контексте послевоенного обновления Украины. Бельгия заинтересована в формате G2G (правительство-правительство), позволяющем создать системное и долгосрочное взаимодействие на уровне правительств, ускорить реализацию совместных проектов и повысить эффективность привлечения финансирования и технологий.

Стороны также обсудили роль Бельгии в восстановлении Украины через деятельность бельгийского агентства по развитию Enabel. В июле 2025 г. на URC был подписан Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для устойчивого и инклюзивного восстановления страны. В рамках этого сотрудничества Бельгия передает Украине 212 генераторов для школ, детских садов и коммунальных предприятий, а также 40 мобильных и 14 модульных котельных для общин в семи регионах.

Особое внимание уделено энергетической поддержке Украины, в частности, подготовке к зимним периодам и оборудованию для распределенной генерации. Помощь Бельгии в этом направлении соответствует пункту "Энергетическая безопасность" Украинской формулы мира и Соглашению о сотрудничестве безопасности между Украиной и Бельгией.

Отдельно поднимался вопрос гуманитарного разминирования, в частности в Черниговской области, где сельскохозяйственные земли остаются заминированными. Enabel, действующий от имени бельгийского правительства и подчиняющийся Министерству иностранных дел, является ключевым партнером Украины в восстановлении. В 2024 году агентство получило 150 млн евро на проекты в Украине до 2029 года. География деятельности охватывает семь областей и Киев.

По состоянию на декабрь 2025 г. при поддержке Enabel уже реализован ряд конкретных проектов, в частности:

передано 16 автономных систем отопления для медицинских учреждений Киева стоимостью более 4,8 млн евро;

передано 180 генераторов для школ и детсадов и поддержано строительство новых укрытий;

начат ремонт Черниговского областного центра крови с бюджетом около 2 млн евро;

поддержаны обучающие программы для медицинских команд Киевщины и Черниговщины.

Встреча подтвердила стратегический характер партнерства между Украиной и Бельгией. Стороны договорились и дальше углублять сотрудничество в сферах восстановления, энергетической безопасности и инвестиций, а также поддерживать присутствие бельгийского бизнеса в Украине как важный элемент экономической устойчивости государства.

Справочно

Поддержка Бельгии является частью более широкой международной коалиции помощи Украине. Общий объем бельгийской помощи с начала полномасштабной агрессии России превышает 1,7 млрд евро, а отдельно 150 млн евро направлено на обеспечение деятельности Enabel в Украине.

Сотрудничество также включает вопросы энергетической и ядерной безопасности, гуманитарного разминирования, усиления санкционной политики и использования доходов от обездвиженных российских активов в пользу восстановления Украины.