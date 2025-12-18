Україна та Бельгія поглиблюють співпрацю у відновленні, енергетиці та інвестиціях

Україна та Бельгія обговорили відновлення інфраструктури, енергетичну безпеку та залучення інвестицій. Заступник міністра економіки України Павло Карташов і посол Бельгії Люк Якобс обговорили ключові напрямки співпраці у відновленні країни та енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Співпраця України та Бельгії

Головною метою зустрічі було оцінити стан двосторонніх відносин та визначити практичні кроки щодо реалізації вже досягнутих домовленостей у контексті повоєнного відновлення України. Бельгія зацікавлена у форматі G2G (уряд-уряд), що дозволяє створити системну та довгострокову взаємодію на рівні урядів, пришвидшити реалізацію спільних проєктів і підвищити ефективність залучення фінансування та технологій.

Сторони також обговорили роль Бельгії у відбудові України через діяльність бельгійського агентства з розвитку Enabel. У липні 2025 року на URC був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, який закладає основу для сталого та інклюзивного відновлення країни. У межах цієї співпраці Бельгія передає Україні 212 генераторів для шкіл, дитячих садків і комунальних підприємств, а також 40 мобільних і 14 модульних котелень для громад у семи регіонах.

Особливу увагу приділено енергетичній підтримці України, зокрема підготовці до зимових періодів та обладнанню для розподіленої генерації. Допомога Бельгії у цьому напрямі відповідає пункту "Енергетична безпека" Української формули миру та Угоді про безпекове співробітництво між Україною і Бельгією.

Окремо порушувалося питання гуманітарного розмінування, зокрема у Чернігівській області, де сільськогосподарські землі залишаються замінованими. Enabel, що діє від імені бельгійського уряду та підпорядковується Міністерству закордонних справ, є ключовим партнером України у відновленні. У 2024 році агентство отримало 150 млн євро на проєкти в Україні до 2029 року. Географія діяльності охоплює сім областей і Київ.

Станом на грудень 2025 року за підтримки Enabel уже реалізовано низку конкретних проєктів, зокрема:

передано 16 автономних систем опалення для медичних закладів Києва вартістю понад 4,8 млн євро;

передано 180 генераторів для шкіл і дитсадків та підтримано будівництво нових укриттів;

розпочато ремонт Чернігівського обласного центру крові з бюджетом близько 2 млн євро;

підтримано навчальні програми для медичних команд Київщини та Чернігівщини.

Зустріч підтвердила стратегічний характер партнерства між Україною та Бельгією. Сторони домовилися й надалі поглиблювати співпрацю у сферах відновлення, енергетичної безпеки та інвестицій, а також підтримувати присутність бельгійського бізнесу в Україні як важливий елемент економічної стійкості держави.

Довідково

Підтримка Бельгії є частиною ширшої міжнародної коаліції допомоги Україні. Загальний обсяг бельгійської допомоги з початку повномасштабної агресії росії перевищує 1,7 млрд євро, а окремо 150 млн євро спрямовано на забезпечення діяльності Enabel в Україні.

Співпраця також охоплює питання енергетичної та ядерної безпеки, гуманітарного розмінування, посилення санкційної політики та використання доходів від знерухомлених російських активів на користь відновлення України.