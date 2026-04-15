Украина и Гана договариваются о развитии аграрного партнерства: фокус на технологиях и торговле

Украина активизирует сотрудничество с Ганой в аграрной сфере: стороны обсудили развитие торговли, внедрение украинских технологий и создание агрохаб для долгосрочного партнерства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Украина запускает аграрные проекты в Гане

В ходе рабочего визита в Республику Гана заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык провел ряд двусторонних встреч с представителями ганийских властей и институтов. В частности, состоялись переговоры с министром иностранных дел Самуэлем Окудзето Аблаква, министром продовольствия и сельского хозяйства Эриком Опоком, а также представителями Центра инвестиций и продвижения Ганы (GIPC).

Ключевой темой переговоров стало расширение сотрудничества в аграрной и экономической областях, развитие торговли, привлечение украинских технологий и практическая реализация партнерства на базе первого агрохаба.

После открытия в Гане первого агрохаб в рамках инициативы президента Украины Food from Ukraine сотрудничество между странами переходит в новую фазу - от гуманитарной помощи до системных долгосрочных решений. Речь идет, в частности, об обучении на базе агрохабов, развитии локального производства, укреплении продовольственной способности и расширении технологического взаимодействия.

Фото. Минекномики

В ходе встречи Денис Башлык подчеркнул, что агрохаб должен стать не только инструментом поддержки в кризисных условиях, но и основой для долгосрочного партнерства, развития местного производства и усиления продовольственной безопасности.

По его словам, ганийская сторона ожидает практических результатов, а не деклараций, и именно такой подход предлагает Украина – через запуск конкретных моделей сотрудничества, способных усилить агросектор, создать новые производственные возможности и обеспечить устойчивое развитие.

Украинская сторона подчеркивает, что гуманитарная помощь важна в кризисные периоды, однако носит временный характер. Партнеры в Гане заинтересованы в решениях, которые обеспечат долгосрочный эффект для аграрного сектора и продовольственной безопасности. Именно поэтому предложенная модель объединяет поддержку с развитием производства и переработки.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет обучение на базе агрохабов с передачей украинского опыта в сфере агропроизводства, хранения, переработки и продовольственных цепей. Отдельное внимание уделено поставке семян как базовому элементу повышения урожайности и устойчивости производства.

Стороны также определили приоритет развития переработки. Украина видит потенциал в создании в Гане мукомельных мощностей и расширении переработки агропродукции на базе агрохаба, что позволит формировать добавленную стоимость на месте, поддерживать экономику и укреплять продовольственную безопасность региона.

Кроме того, перспективным направлением определено сотрудничество в сфере агротехники. Украинские технологии и экспертиза могут стать частью более широкой модели партнерства с Ганой как важным партнером Украины в Западной Африке.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Украина создает агрохаб в Западной Африке. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании с Ганой.

Также Украина и ОАЭ работают над созданием агропродовольственного хаба для переработки и экспорта украинской продукции на Ближний Восток и страны Африки.