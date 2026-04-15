Україна і Гана домовляються про розвиток аграрного партнерства: фокус на технологіях і торгівлі

Україна запускає аграрні проєкти в Гані

Україна активізує співпрацю з Ганою в аграрній сфері: сторони обговорили розвиток торгівлі, впровадження українських технологій та створення агрохабу для довгострокового партнерства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Україна запускає аграрні проєкти в Гані

Під час робочого візиту до Республіки Гана заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик провів низку двосторонніх зустрічей із представниками ганійської влади та інституцій. Зокрема, відбулися переговори з міністром закордонних справ Самуелем Окудзето Аблаква, міністром продовольства та сільського господарства Еріком Опоку, а також представниками Центру інвестицій та просування Гани (GIPC).

Ключовою темою перемовин стало розширення співпраці в аграрній та економічній сферах, розвиток торгівлі, залучення українських технологій і практична реалізація партнерства на базі першого агрохабу.

Після відкриття в Гані першого агрохабу в межах ініціативи президента України Food from Ukraine співпраця між країнами переходить у нову фазу - від гуманітарної допомоги до системних довгострокових рішень. Йдеться, зокрема, про навчання на базі агрохабів, розвиток локального виробництва, зміцнення продовольчої спроможності та розширення технологічної взаємодії.

Під час зустрічей Денис Башлик наголосив, що агрохаб має стати не лише інструментом підтримки у кризових умовах, а й основою для довгострокового партнерства, розвитку місцевого виробництва та посилення продовольчої безпеки.

За його словами, ганійська сторона очікує практичних результатів, а не декларацій, і саме такий підхід пропонує Україна - через запуск конкретних моделей співпраці, здатних посилити агросектор, створити нові виробничі можливості та забезпечити сталий розвиток.

Українська сторона підкреслює, що гуманітарна допомога є важливою у кризові періоди, однак має тимчасовий характер. Натомість партнери в Гані зацікавлені у рішеннях, які забезпечать довгостроковий ефект для аграрного сектору та продовольчої безпеки. Саме тому запропонована модель поєднує підтримку з розвитком виробництва та переробки.

Одним із ключових напрямів співпраці стане навчання на базі агрохабів із передачею українського досвіду у сфері агровиробництва, зберігання, переробки та організації продовольчих ланцюгів. Окрему увагу приділено постачанню насіння як базовому елементу підвищення врожайності та стійкості виробництва.

Сторони також визначили пріоритетом розвиток переробки. Україна бачить потенціал у створенні в Гані мукомельних потужностей і розширенні переробки агропродукції на базі агрохабу, що дозволить формувати додану вартість на місці, підтримувати економіку та зміцнювати продовольчу безпеку регіону.

Крім того, перспективним напрямом визначено співпрацю у сфері агротехніки. Українські технології та експертиза можуть стати частиною ширшої моделі партнерства з Ганою як важливим партнером України у Західній Африці.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року повідомлялося про те, що Україна створює агрохаб в Західній Африці. Тоді був підписаний Меморандум про взаєморозуміння з Ганою.

Також Україна та ОАЕ працюють над створенням агропродовольчого хабу для переробки та експорту української продукції на Близький Схід і в країни Африки.

Ольга Опенько
