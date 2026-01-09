Украина и Великобритания подписали дорожную карту старого партнерства в обороне

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и Министр обороны Великобритании Джон Гили подписали в Киеве дорожную карту развития исторического партнерства в оборонной сфере.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Шмыгаля.

Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ключевым направлениям безопасности и создает основу для реализации масштабных совместных проектов в рамках соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Шмигаль поблагодарил Джона Гили за визит и сообщил, что вместе с представителями разведки и Генштаба было проинформировано о последствиях массированного российского комбинированного удара этой ночью. Одним из ключевых приоритетов остается усиление ПВО и обеспечение боеприпасами этих систем.

Великобритания уже внесла весомый вклад в укрепление способности Украины отражать агрессию: с февраля планируется производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц.

Отдельно стороны обсудили:

общие стратегические промышленные проекты в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;

перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, содержащих технологии британских компаний;

усиление защиты украинского моря;

подготовку к заседанию "Рамштайна", которое состоится в феврале.

Напомним, 16 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческую соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Основные положения сделки

Военная помощь. Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда долларов столько, сколько это потребуется.

Поддержка авиации. Расширение подготовки украинских авиационных специалистов и помощь в поставках боевых самолетов стран НАТО.

Дальнобойное вооружение и дроны. Инвестиции в производство дальнобойного оружия, дронов и артиллерии в Украине.

Морская сохранность. Создание общих флотилий для обеспечения безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

Экономическое и технологическое партнерство

Инвестиции и замещение русских технологий. Обе страны будут способствовать привлечению инвестиций, развитию ядерной энергетики и замещению российских технологий в критических отраслях.

Экономическое и торговое сотрудничество. Страны будут сотрудничать в разных секторах, включая, в частности, транспорт, инфраструктуру и энергетику. Также будут усиливать инклюзивность экономики.

Сотрудничество в сфере энергетики и климата. Украина и Великобритания будут углублять сотрудничество в сфере энергетики на основе принципов устойчивого развития и чистого перехода на взаимовыгодных началах, а также улучшить условия для инвестиций в энергетический сектор Украины.

Образование, наука, технологии. Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и дронов, совместные образовательные программы для не менее ста украинских школ, а также партнерства между университетами двух стран.