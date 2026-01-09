Україна та Велика Британія підписали дорожню карту сторічного партнерства в обороні

Міністр оборони України Денис Шмигаль та Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали у Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Шмигаля.

Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за ключовими безпековими напрямами та створює основу для реалізації масштабних спільних проєктів у межах угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Шмигаль подякував Джону Гілі за візит та повідомив, що разом із представниками розвідки та Генштабу було проінформовано про наслідки масованого російського комбінованого удару цієї ночі. Одним із ключових пріоритетів залишається посилення ППО та забезпечення боєприпасами цих систем.

Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення здатності України відбивати агресію: з лютого планується виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць.

Окремо сторони обговорили:

спільні стратегічні промислові проєкти у сфері ППО та далекобійного озброєння;

перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній;

посилення захисту українського моря;

підготовку до засідання "Рамштайну", що відбудеться у лютому.

Нагадаємо, 16 січня у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Основні положення угоди

Військова допомога. Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на суму щонайменше 3,6 мільярда доларів стільки, скільки це буде потрібно.

Підтримка авіації. Розширення підготовки українських авіаційних спеціалістів та допомога з постачанням бойових літаків країн НАТО.

Далекобійне озброєння та дрони. Інвестиції у виробництво далекобійної зброї, дронів та артилерії в Україні.

Морська безпека. Створення спільних флотилій для забезпечення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Економічне та технологічне партнерство

Інвестиції та заміщення російських технологій. Обидві країни сприятимуть залученню інвестицій, розвитку ядерної енергетики та заміщенню російських технологій у критичних галузях.

Економічне та торговельне співробітництво. Країни співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику. Також посилюватимуть інклюзивність економіки.

Співробітництво у сфері енергетики і клімату. Україна і Велика Британія поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України.

Освіта, наука, технології. Співпраця у сфері штучного інтелекту та дронів, спільні освітні програми для щонайменше ста українських шкіл, а також партнерства між університетами двох країн.