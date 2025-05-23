Украина на пороге дефицита лекарств: почему в селах начинают закрываться аптеки

В Украине разворачивается кризис аптечного ритейла, вызванный новым правительственным регулированием. Из-за введенных с 1 марта 2025 года жестких ограничений цен, аптеки оказались на грани массового закрытия, что грозит пациентам дефицитом основных медикаментов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в материалах СМИ.

Новые правила и их последствия

Согласно новым правилам, правительство ограничило наценки на лекарства: до 8% для дистрибьюторов и 35% для аптек. Наряду с этим также запрещены маркетинговые договоры между аптеками и производителями, ранее компенсировавшие часть расходов фармацевтического ритейла.

Эти шаги, по замыслу власти, должны поспособствовать снижению цен, на практике создали новые риски и спровоцировали многочисленные негативные эффекты: от подорожания медикаментов до закрытия аптек в селах.

"Идея запретить маркетинговые сделки вызывает серьезные сомнения. При их наличии аптекам не нужно было переводить свои расходы на конечную цену лекарства для населения. Они получали основные доходы из других источников. Поэтому, когда главная вина в росте цен на препараты переведена на аптеки, — это абсурд и манипуляция", — рассказал экономист Борис Кушнирук.

Массовые закрытия аптек в селах

Ситуация уже вызывает серьезную обеспокоенность. Например, руководитель крупнейшей аптечной сети "Подорожник" Тарас Коляда подтвердил, что компания закрыла девять аптек и планирует закрытие еще пяти. Особенно проблематична ситуация в селах и малых городках, где аптеки работают на грани рентабельности.

"Остаются только те аптеки, которые имеют дополнительный бизнес. Это значит, что многие аптеки могут не отдавать себе отчет в том, что уже есть в убытках", — добавила Елена Прудникова из ОО "Фармрада".

Угроза дефицита важных лекарств

В результате таких действий пациенты уже сталкиваются с дефицитом жизненно важных медикаментов. По мнению Прудниковой, аптеки теряют десятки тысяч гривен ежемесячно.

Соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк предупреждает, что правительственный эксперимент по ручному регулированию цен может привести к дефициту критически важных лекарств: "Любая попытка правительства регулировать цену всегда приводит к непредсказуемым искривлениям, которые почти невозможно контролировать".

Однако самым серьезным следствием этих изменений является разрушение социальной инфраструктуры, особенно в малых городах и селах.

"Аптеки будут закрываться, если правительство не примет срочные меры", — уверена Прудникова. Во время полномасштабной войны уже закрылось более 1500 аптек, и рост этой цифры может набрать опасных масштабов.

Напомним, 12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение о ценах на лекарства для их удешевления. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев".