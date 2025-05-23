Україна на порозі дефіциту ліків: чому в селах починають закриватися аптеки

В Україні розгортається криза аптечного ритейлу, спричинена новим урядовим регулюванням. Через запроваджені з 1 березня 2025 року жорсткі обмеження цін, аптеки опинилися на межі масового закриття, що загрожує пацієнтам дефіцитом основних медикаментів.

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Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться в матеріалах ЗМІ.

Нові правила та їхні наслідки

Згідно з новими правилами, уряд обмежив націнки на ліки: до 8% для дистриб’юторів та 35% для аптек. Поряд з цим також заборонені маркетингові договори між аптеками та виробниками, які раніше компенсували частину витрат фармацевтичного ритейлу.

Ці кроки, за задумом влади, мали б посприяти зниженню цін, на практиці створили нові ризики та спровокували численні негативні ефекти: від подорожчання медикаментів до закриття аптек у селах.

"Ідея заборонити маркетингові угоди викликає серйозні сумніви. При їхній наявності аптекам не потрібно було перекладати свої витрати на кінцеву ціну ліків для населення. Вони отримували основні доходи з інших джерел. Тому, коли головна вина у зростанні цін на препарати перекладена на аптеки, — це абсурд та маніпуляція", — розповів економіст Борис Кушнірук.

Масові закриття аптек у селах

Ситуація вже викликає серйозне занепокоєння. Наприклад керівник найбільшої аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда підтвердив, що компанія закрила дев’ять аптек та планує закриття ще п’яти. Особливо проблематичною є ситуація у селах та малих містечках, де аптеки працюють на межі рентабельності.

"Залишаться лише ті аптеки, які мають додатковий бізнес. Це означає, що багато аптек можуть не усвідомлювати, що вже є в збитках", — додала Олена Прудникова з ГО "Фармрада".

Загроза дефіциту важливих ліків

В результаті таких дій пацієнти вже стикаються з дефіцитом життєво важливих медикаментів. На думку Прудникової, аптеки втрачають десятки тисяч гривень щомісяця.

Співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк попереджає, що урядовий експеримент із ручного регулювання цін може призвести до дефіциту критично важливих ліків: "Будь-яка спроба уряду регулювати ціну завжди призводить до непередбачуваних викривлень, які майже неможливо контролювати".

Проте, найсерйознішим наслідком цих змін є руйнування соціальної інфраструктури, особливо в малих містах та селах.

"Аптеки закриватимуться, якщо уряд не вживе термінових заходів", — упевнена Прудникова. Під час повномасштабної війни вже закрилися понад 1500 аптек, і зростання цієї цифри може набрати небезпечних масштабів.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Нацбезпеки та оборони на засіданні ухвалила рішення щодо цін на ліки для їх здешевлення. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців".