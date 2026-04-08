Украина наращивает экспорт агропродукции автотранспортом: вывозимыми грузовиками

В первом квартале текущего года Украина увеличила объемы вывоза сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Spike Brokers.

Согласно последним данным, в январе был зафиксирован показатель на уровне 235,7 тыс. тонн, в феврале он вырос до 281,7 тыс. тонн, а в марте достиг отметки в 333,2 тыс. тонн.

Мартовский результат стал абсолютным рекордом месячных отгрузок за последние полтора года, впервые превысив показатели ноября 2024 года.

По данным экспертов, текущая динамика в начале апреля свидетельствует о сохранении интенсивности перевозок, поскольку суточный темп держится на уровне около 9,8 тыс. тонн.

В марте наибольшие объемы сформировали подсолнечное масло, отгружено 30,9 тыс. тонн, и мясо птицы в объеме 27,8 тыс. тонн. Также значительную долю занимают соевый жмых, спирт этиловый, сахар и соевое масло.

Главные маршруты для аграрного автоэкспорта в марте были сосредоточены на западных границах Украины.

Наибольший поток грузовиков шел в сторону Польши, где среднесуточный показатель составлял от 4,5 до 5,6 тыс. тонн. Вторым по интенсивности направлением стала Румыния, через границу с которой каждый день проходило от 2,4 до 3,6 тыс. тонн агропродукции.

Напомним, в марте 2026 года Украина экспортировала 5,5 млн тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 10,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рост произошел во всех товарных категориях после четырех месяцев по отношению к стабильным объемам отгрузок.