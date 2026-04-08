Україна нарощує експорт агропродукції автотранспортом: що вивозиться вантажівками

Протягом першого кварталу поточного року Україна збільшила обсяги вивезення сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Spike Brokers.

Згідно з останніми даними, у січні було зафіксовано показник на рівні 235,7 тис. тонн, у лютому він зріс до 281,7 тис. тонн, а в березні досяг позначки у 333,2 тис. тонн.

Березневий результат став абсолютним рекордом місячних відвантажень за останні півтора року, вперше перевищивши показники листопада 2024 року.

За даними експертів, поточна динаміка початку квітня свідчить про збереження інтенсивності перевезень, оскільки добовий темп тримається на рівні близько 9,8 тис. тонн.

У березні найбільші обсяги сформували соняшникова олія, якої було відвантажено 30,9 тис. тонн, та м'ясо птиці в обсязі 27,8 тис. тонн. Також значну частку займають соєва макуха, спирт етиловий, цукор та соєва олія.

Головні маршрути для аграрного автоекспорту в березні були зосереджені на західних кордонах України.

Найбільший потік вантажівок прямував у бік Польщі, де середньодобовий показник складав від 4,5 до 5,6 тис. тонн. Другим за інтенсивністю напрямком стала Румунія, через кордон з якою щодня проходило від 2,4 до 3,6 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна експортувала 5,5 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 10,8% більше порівняно з попереднім місяцем. Зростання відбулося в усіх товарних категоріях після чотирьох місяців відносно стабільних обсягів відвантажень.