Украина наращивает производство моторов для дронов: скорость до 400 км/ч

Украина наращивает производство моторов для дронов / Минобороны

Украина стремительно наращивает производство моторов для дронов собственного производства. Участник кластера Brave1 компания Motor-G достигла показателя более 100 тысяч моторов в месяц, став одним из крупнейших производителей в мире.

Еще два года назад серийное производство моторов для дронов в Украине казалось нереальной задачей. Сегодня все больше беспилотников, поражающих враждебные цели, летают на моторах, произведенных в Украине.

Главное преимущество украинских моторов – их адаптация под специфические условия использования. Это обеспечивает дронам необходимую скорость, выносливость и надежность даже в самых сложных ситуациях.

Недавно дрон-перехватчик с мотором Motor-G достиг скорости 400 км/ч – показатель, подтверждающий высокий технологический уровень украинского производства.

Brave1 объявил грантовую программу для производителей компонентов дронов. Украинские разработчики могут получить до 8 миллионов гривен на ускорение научно-исследовательских работ и повышение технологической готовности своих разработок.

В Минцифре отметили, что развитие собственного производства моторов и компонентов для дронов имеет критическое значение для оборонной способности страны. Это не только обеспечивает независимость от импорта, но позволяет быстро адаптировать технологии под нужды фронта.

На грантовые конкурсы кластера Brave1 украинские разработчики подали десятки предложений, среди которых проекты зенитных ракетных комплексов и тактических баллистических решений.

