Україна нарощує виробництво моторів для дронів: швидкість до 400 км/год

Україна стрімко нарощує виробництво моторів для дронів власного виробництва. Учасник кластера Brave1 компанія Motor-G, досягла показника понад 100 тисяч моторів на місяць, ставши одним із найбільших виробників у світі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Ще два роки тому серійне виробництво моторів для дронів в Україні здавалося нереальним завданням. Сьогодні дедалі більше безпілотників, які вражають ворожі цілі, літають на моторах вироблених в Україні.

Головна перевага українських моторів — їхня адаптація під специфічні умови використання. Це забезпечує дронам необхідну швидкість, витривалість і надійність навіть у найскладніших ситуаціях.

Нещодавно дрон-перехоплювач із мотором Motor-G досяг швидкості 400 км/год — показник, який підтверджує високий технологічний рівень українського виробництва.

Brave1 оголосив грантову програму для виробників компонентів дронів. Українські розробники можуть отримати до 8 мільйонів гривень на прискорення науково-дослідних робіт та підвищення технологічної готовності своїх розробок.

У Мінцифри зазначили, що розвиток власного виробництва моторів і компонентів для дронів має критичне значення для оборонної спроможності країни. Це не лише забезпечує незалежність від імпорту, а й дозволяє швидко адаптувати технології під потреби фронту.

Додамо, на грантові конкурси кластера Brave1 українські розробники подали десятки пропозицій, серед яких проєкти зенітних ракетних комплексів та тактичних балістичних рішень.

Автор:
Тетяна Гойденко