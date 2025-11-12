Запланована подія 2

БпЛА під РЕБ: понад десять українських виробників підтвердили ефективність

дрони
Українські БпЛА витримали випробування РЕБ / Мінцифри

Понад десять українських виробників безпілотників успішно завершили чергові випробування, організовані кластером Brave1, під дією засобів радіоелектронної боротьби. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські дрони довели стійкість до РЕБ

Розвиток безпілотних систем продовжується: кластер Brave1 системно підтримує українських виробників, поєднуючи технічну експертизу, грантове фінансування та полігони для тестувань. Така комплексна допомога дозволяє швидко перетворювати інноваційні ідеї на боєздатні засоби — від розвідувальних літаків і ударних БпЛА до бомберів із цифровим зв’язком.

Нещодавні випробування під дією засобів РЕБ пройшли успішно для понад десяти вітчизняних виробників. Результатом стали ефективні та масштабовані платформи (літаки-камікадзе, розвідники, "бомбери"), що дають змогу системно уражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від передової.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим  інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.)

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько