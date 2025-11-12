- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
БпЛА під РЕБ: понад десять українських виробників підтвердили ефективність
Понад десять українських виробників безпілотників успішно завершили чергові випробування, організовані кластером Brave1, під дією засобів радіоелектронної боротьби.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Українські дрони довели стійкість до РЕБ
Розвиток безпілотних систем продовжується: кластер Brave1 системно підтримує українських виробників, поєднуючи технічну експертизу, грантове фінансування та полігони для тестувань. Така комплексна допомога дозволяє швидко перетворювати інноваційні ідеї на боєздатні засоби — від розвідувальних літаків і ударних БпЛА до бомберів із цифровим зв’язком.
Нещодавні випробування під дією засобів РЕБ пройшли успішно для понад десяти вітчизняних виробників. Результатом стали ефективні та масштабовані платформи (літаки-камікадзе, розвідники, "бомбери"), що дають змогу системно уражати російські штаби, логістичні вузли та техніку на десятки кілометрів від передової.
Про Brave1
Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.)
Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.
Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.