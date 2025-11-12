БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность

Более десятка украинских производителей беспилотников успешно завершили очередные испытания, организованные кластером Brave1, под действием средств радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинские дроны доказали устойчивость к РЭБ

Развитие беспилотных систем продолжается: кластер Brave1 системно поддерживает украинских производителей, объединяя техническую экспертизу, грантовое финансирование и полигоны для тестирования. Такая комплексная помощь позволяет быстро превращать инновационные идеи в боеспособные средства от разведывательных самолетов и ударных БпЛА до бомберов с цифровой связью.

Недавние испытания под действием средств РЭБ прошли успешно для более чем десяти отечественных производителей. Результатом стали эффективные и масштабируемые платформы (самолеты-камикадзе, разведчики, бомберы), позволяющие системно поражать российские штабы, логистические узлы и технику на десятки километров от передовой.

О Brave1

Brave1 - государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии , изменяющие ход войны , как окопный РЭБ, дроны-перехватчики, логистические и эвакуационные НРК (накладки -решетки- камеры для защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред. )

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд грн.