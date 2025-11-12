Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность

дроны
Украинские БпЛА выдержали испытание РЭБ / Минцифры

Более десятка украинских производителей беспилотников успешно завершили очередные испытания, организованные кластером Brave1, под действием средств радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинские дроны доказали устойчивость к РЭБ

Развитие беспилотных систем продолжается: кластер Brave1 системно поддерживает украинских производителей, объединяя техническую экспертизу, грантовое финансирование и полигоны для тестирования. Такая комплексная помощь позволяет быстро превращать инновационные идеи в боеспособные средства от разведывательных самолетов и ударных БпЛА до бомберов с цифровой связью.

Недавние испытания под действием средств РЭБ прошли успешно для более чем десяти отечественных производителей. Результатом стали эффективные и масштабируемые платформы (самолеты-камикадзе, разведчики, бомберы), позволяющие системно поражать российские штабы, логистические узлы и технику на десятки километров от передовой.

Фото 2 — БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность
Фото 3 — БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность
Фото 4 — БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность
Фото 5 — БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность
Фото 6 — БПЛА под РЭБ: более десяти украинских производителей подтвердили эффективность

О   Brave1

Brave1 - государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии , изменяющие ход войны , как окопный РЭБ, дроны-перехватчики, логистические и эвакуационные НРК (накладки -решетки- камеры для защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред. )

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько