Украина нарастила экспорт биоэтанола: кто покупает

По итогам 2025 Украина экспортировала 111,2 тыс. тонн биоэтанола, что на 11,9% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. 96,2% поставлялось в страны Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание "НефтеРынок".

Отмечается, что самые высокие объемы поставок были зафиксированы в феврале, марте и апреле, в то время как самые маленькие – в сентябре, октябре и ноябре.

Георгафия поставок биоэтанола

По данным аналитиков, география экспорта оставалась стабильной. Так, 96,2% украинского биоэтанола были направлены в страны Европейского Союза, остальные объемы – в Швейцарию.

Ключевым рынком сбыта традиционно стала Литва, на которую пришлось 57,9% от общего экспорта.

Топ экспортеров

За отчетный период экспорт осуществляли девять компаний.

Крупнейшим экспортером оставалась "Первая Подольская Энергетическая Компания" с долей 32,7% от общего объема. В то же время, по сравнению с 2024 годом предприятие сократило поставки на 5,8%.

Среди пятерки ведущих экспортеров наиболее динамичный рост продемонстрировали "Вестнол" (+682,2%) и "Витагро Био Трейд" (+70,3%). При этом "Вестнол" приступила к экспортным поставкам только в ноябре 2024 года, что частично объясняет стремительный прирост показателей.

Наибольшее сокращение объемов экспорта зафиксировано у компании "ЭТНЛ" - минус 44,6% по сравнению с прошлым годом.

Заметим, в Украине в рамках индустриальных парков строится около 1 млн. тонн мощностей для переработки кукурузы на биоэтанол, для удовлетворения потребностей которых в сырье ежегодно требуется 3 млн. тонн сырья.