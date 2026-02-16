Україна наростила експорт біоетанолу: хто купує

За підсумками 2025 року Україна експортувала 111,2 тис. тонн біоетанолу, що на 11,9 % перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. 96,2 % постачалося до країн Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє галузеве видання "НафтоРинок".

Зазначається, що найвищі обсяги поставок були зафіксовані у лютому, березні та квітні, тоді як найменші – у вересні, жовтні та листопаді.

Георгафія поставок біоетанолу

За даними аналітиків, географія експорту залишалася стабільною. Так, 96,2% українського біоетанолу було спрямовано до країн Європейського Союзу, решта обсягів – до Швейцарії.

Ключовим ринком збуту традиційно стала Литва, на яку припало 57,9% загального експорту.

Топ експортерів

Упродовж звітного періоду експорт здійснювали дев’ять компаній.

Найбільшим експортером залишалася "Перша Подільська Енергетична Компанія" з часткою 32,7% загального обсягу. Водночас порівняно з 2024 року підприємство скоротило постачання на 5,8%.

Серед п’ятірки провідних експортерів найбільш динамічне зростання продемонстрували "Вестнол" (+682,2%) та "Вітагро Біо Трейд" (+70,3%). При цьому "Вестнол" розпочала експортні постачання лише у листопаді 2024 року, що частково пояснює стрімкий приріст показників.

Натомість найбільше скорочення обсягів експорту зафіксовано у компанії "ЕТНЛ" - мінус 44,6% у порівнянні з минулим роком.

Зауважимо, в Україні в рамках індустріальних парків будується близько 1 млн тонн потужностей для переробки кукурудзи на біоетанол, для задоволення потреб яких у сировині щорічно потрібно 3 млн тонн сировини.