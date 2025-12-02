Украина нарастила импорт электроэнергии в ноябре, экспорт почти остановился

В ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% – до 415 тыс. МВт-ч, по сравнению с октябрем. При этом экспорт электроэнергии был почти полностью прекращен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Рост импорта

Согласно предварительным расчетам консалтинговой компании, которые базируются на данных ENTSO-E Transparency Platform, распределение импорта по странам-поставщикам в ноябре претерпело существенные изменения:

Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в общем объеме – 44%;

Словакия продемонстрировала резкий скачок – объемы импорта выросли в 10 раз по сравнению с октябрем 2025 года;

импорт из Молдовы также увеличился – вдвое;

в других направлениях объемы сократились. Наибольшее падение зафиксировано в поставках из Польши – на 23%.

Импорт электроэнергии 2023-2025 годы, МВт·час / ExPro

Технические препятствия

Аналитики отмечают, что, несмотря на значительный рост объемов, Украина не использовала все техническое сечение для импорта. Это произошло из-за проблем с передачей электроэнергии из западных регионов (куда она поступает) на восточные, что не позволяло наиболее эффективно использовать доступный импортный ресурс.

Экспорт в ноябре

Экспорт электроэнергии в ноябре снизился на 94%. Поставки электроэнергии за границу были полностью прекращены с 11 ноября 2025 года. Всего за месяц было экспортировано только 5,2 тыс. МВт-ч, что является самым низким показателем в течение всего 2025 года. По сравнению с ноябрем 2024 года экспорт упал на 91%.

Экспорт электроэнергии 2023-2025 годы, МВт·час / ExPro

Напомним, компания "НЕСС Смарт Пауэр", входящая в группу KNESS, расширяет экспорт электроэнергии через платформу "Укрэнерго" . Платформа обеспечивает проведение операций по распределению пропускной способности на румынском и молдавском направлениях, что создает возможности экспорта электроэнергии украинскими компаниями.