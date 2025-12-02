Україна наростила імпорт електроенергії у листопаді, експорт майже зупинився

У листопаді 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% - до 415 тис. МВт-год, у порівнянні з жовтнем. При цьому експорт електроенергії був майже повністю припинений.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Зростання імпорту

Згідно з попередніми розрахунками консалтингової компанії, які базуються на даних ENTSO-E Transparency Platform, розподіл імпорту за країнами-постачальниками у листопаді зазнав суттєвих змін:

Угорщина продовжує займати найбільшу частку в загальному обсязі – 44%;

Словаччина продемонструвала різкий стрибок – обсяги імпорту зросли аж у 10 разів порівняно з жовтнем 2025 року;

імпорт із Молдови також збільшився – вдвічі;

за іншими напрямами обсяги скоротилися. Найбільше падіння зафіксовано у постачанні з Польщі – на 23%.

Імпорт електроенергії 2023-2025 роки, МВт·год / ExPro

Технічні перешкоди

Аналітики зазначають, що, незважаючи на значне збільшення обсягів, Україна не використовувала весь технічний перетин для імпорту. Це сталося через проблеми з передачею електроенергії з західних регіонів (куди вона надходить) на східні, що не дозволяло найбільш ефективно використовувати доступний імпортний ресурс.

Експорт у листопаді

Експорт електроенергії у листопаді знизився на 94%. Поставки електроенергії за кордон були повністю припинені з 11 листопада 2025 року. Загалом за місяць було експортовано лише 5,2 тис. МВт-год, що є найнижчим показником протягом усього 2025 року. У порівнянні з листопадом 2024 року, експорт впав на 91%.

Експорт електроенергії 2023-2025 роки, МВт·год / ExPro

Нагадаємо, компанія “НЕСС Смарт Пауер”, що входить до групи KNESS, розширює експорт електроенергії через платформу "Укренерго". Платформа забезпечує проведення операцій із розподілу пропускної спроможності на румунському та молдовському напрямках, що створює можливості для експорту електроенергії українськими компаніями.