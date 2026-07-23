Украина почти выбрала квоту на сухое молоко для ЕС

После спада в конце июня цены на обезжиренное сухое молоко в Европе начали восстанавливаться. Это позволило украинским экспортерам вернуться к привычному уровню цен, однако объемы внешних поставок продолжают сокращаться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Инфагро.

По данным аналитиков, отдельные трейдеры и дальше пытаются закупать украинское сухое обезжиренное молоко дешевле. В то же время, улучшение ценовой ситуации в Европе поддерживает позиции экспортеров.

Несмотря на это, экспорт обезжиренного молока уменьшается. Это происходит на фоне роста производства, в то время как внутренний спрос вряд ли существенно увеличился из-за высокой стоимости продукции.

В результате часть производимого сухого молока, вероятно, скапливается на складах предприятий.

По итогам первого полугодия экспорт сухого обезжиренного молока был ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время, значительная часть поставок традиционно приходится на страны Европейского Союза. Украинские экспортеры уже почти исчерпали беспошлинную квоту на этот рынок, несмотря на механизм лицензирования импорта.

Эксперты отмечают, что более привлекательные цены на европейском рынке остаются ключевым фактором, поддерживающим интерес украинских производителей к экспорту в ЕС.

В июне крупнейшим покупателем украинского сухого обезжиренного молока среди стран стала Польша. На нее пришлось почти четверть всех поставок.

В тройку основных рынков также вошли Болгария и Литва. В то же время экспортная география остается достаточно диверсифицированной: более трети отгрузок направили в другие страны.

Среди заметных направлений были Малайзия и Япония. Это свидетельствует, что, несмотря на ключевую роль европейского рынка, украинские экспортеры продолжают искать возможности для расширения присутствия в Азии и других регионах.

Напомним, молочный рынок Европы находится под давлением из-за падения цен на масло и сыр. Мировой рынок вошел в фазу избыточного предложения, что ведет к снижению прибыли отрасли и требует от украинских экспортеров максимальной гибкости в условиях ценового давления.