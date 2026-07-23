Україна майже вибрала квоту на сухе молоко для ЄС

Після спаду наприкінці червня ціни на сухе знежирене молоко в Європі почали відновлюватися. Це дозволило українським експортерам повернутися до звичного рівня цін, однак обсяги зовнішніх поставок продовжують скорочуватися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інфагро.

За даними аналітиків, окремі трейдери й надалі намагаються закуповувати українське сухе знежирене молоко дешевше. Водночас покращення цінової ситуації в Європі підтримує позиції експортерів.

Попри це, експорт сухого знежиреного молока зменшується. Це відбувається на тлі зростання виробництва, тоді як внутрішній попит навряд чи суттєво збільшився через високу вартість продукції.

У результаті частина виробленого сухого молока, ймовірно, накопичується на складах підприємств.

За підсумками першого півріччя експорт сухого знежиреного молока був нижчим, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас значна частина поставок традиційно припадає на країни Європейського Союзу. Українські експортери вже майже вичерпали безмитну квоту на цей ринок, попри дію механізму ліцензування імпорту.

Експерти зазначають, що привабливіші ціни на європейському ринку залишаються ключовим фактором, який підтримує інтерес українських виробників до експорту в ЄС.

У червні найбільшим покупцем українського сухого знежиреного молока серед окремих країн стала Польща. На неї припала майже чверть усіх поставок.

До трійки основних ринків також увійшли Болгарія та Литва. Водночас експортна географія залишається доволі диверсифікованою: понад третину відвантажень спрямували до інших країн.

Серед помітних напрямків також були Малайзія та Японія. Це свідчить, що попри ключову роль європейського ринку українські експортери продовжують шукати можливості для розширення присутності в Азії та інших регіонах.

Нагадаємо,молочний ринок Європи перебуває під тиском через падіння цін на масло і сир. Світовий ринок увійшов у фазу надлишкової пропозиції, що веде до зниження прибутків галузі та вимагає від українських експортерів максимальної гнучкості в умовах цінового тиску.