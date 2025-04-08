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Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами EFTA: что это даст
Украина подписала обновленное Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли; с англ. – EFTA, European Free Trade Association) – Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это создает возможности для более глубокой интеграции в европейские цепи поставок.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По словам главы правительства, подписанное соглашение является фактически перезапуском предыдущего соглашения 2010 года, адаптированным к современным экономическим реалиям. Обновленный документ открывает новые перспективы украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью стран ЕАСТ.
Новое Соглашение о свободной торговле включает обновленные разделы, направленные на упрощение торговых процедур, гармонизацию санитарных и фитосанитарных мероприятий, расширение возможностей в сфере государственных закупок, углубление технического сотрудничества и усиление защиты прав интеллектуальной собственности.
Кроме того, соглашение дополнено новыми прогрессивными главами, касающимися электронной коммерции, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также взаимосвязи торговли и устойчивого развития.
Шмигаль подчеркнул, что важным аспектом обновленного соглашения является введение современных правил определения происхождения товаров. Это открывает путь для более глубокой интеграции украинских производителей в европейские цепи поставок.
"Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит снизить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки", — добавил премьер-министр.
Какие преимущества для украинских производителей от нового соглашения
Соглашение расширяет доступ к рынкам ЕАСТ. Прежде всего, полностью упразднены пошлины на промышленную продукцию. В аграрной части соглашения со странами ЕАСТ отменяют и уменьшают пошлины на значительное количество аграрных товаров. В частности:
Исландия:
- полная отмена пошлины — на 142 товара (овощи, пшеница, продукты питания и т.п.);
- частичное снижение пошлины – на 5 товаров.
Количество товаров без пошлины выросло на 9,8%, с частичным снижением – в 3,5 раза (по сравнению с соглашением 2010 года).
Норвегия:
- полная отмена пошлины — на 107 товаров (овощи, съедобные корнеплоды, ягоды и орехи свежие, вареные, консервированные, масла, соки и др.);
- частичное снижение пошлины — на 78 товаров (йогурт, масло и спреды, яйца, овощи, консервированные плоды и орехи и др.).
Количество товаров без пошлины выросло на 11,4%, с частичным снижением — выросло на 2,7% (по сравнению с Соглашением 2010 года).
Швейцария и Лихтенштейн:
- полная отмена пошлины – на 427 товаров (свинина, молоко, сыры, мед, овощи, плоды и ягоды, мука, масла животные и растительные, мясо консервированное, фрукты и др.).
- частичное снижение — на 163 товара (живые животные, мясо КРС, свиней, других животных, птицы, молочная продукция, яйца, бобы, овощи, ягоды и др.).
В целом количество беспошлинных товаров выросло на 66,2%. Кроме того, Соглашение фиксирует действующие ставки 0% на ряд товаров, исключенных из-под действия Соглашения.
Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с турецкими чиновниками и бизнесменами заявил, что Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией .