Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами EFTA: что это даст

Украина подписала обновленное Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли; с англ. – EFTA, European Free Trade Association) – Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это создает возможности для более глубокой интеграции в европейские цепи поставок.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам главы правительства, подписанное соглашение является фактически перезапуском предыдущего соглашения 2010 года, адаптированным к современным экономическим реалиям. Обновленный документ открывает новые перспективы украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью стран ЕАСТ.

Новое Соглашение о свободной торговле включает обновленные разделы, направленные на упрощение торговых процедур, гармонизацию санитарных и фитосанитарных мероприятий, расширение возможностей в сфере государственных закупок, углубление технического сотрудничества и усиление защиты прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, соглашение дополнено новыми прогрессивными главами, касающимися электронной коммерции, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также взаимосвязи торговли и устойчивого развития.

Шмигаль подчеркнул, что важным аспектом обновленного соглашения является введение современных правил определения происхождения товаров. Это открывает путь для более глубокой интеграции украинских производителей в европейские цепи поставок.

"Кроме того, подписываем отдельные обновления к соглашениям с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит снизить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки", — добавил премьер-министр.

Какие преимущества для украинских производителей от нового соглашения

Соглашение расширяет доступ к рынкам ЕАСТ. Прежде всего, полностью упразднены пошлины на промышленную продукцию. В аграрной части соглашения со странами ЕАСТ отменяют и уменьшают пошлины на значительное количество аграрных товаров. В частности:

Исландия:

полная отмена пошлины — на 142 товара (овощи, пшеница, продукты питания и т.п.);

частичное снижение пошлины – на 5 товаров.

Количество товаров без пошлины выросло на 9,8%, с частичным снижением – в 3,5 раза (по сравнению с соглашением 2010 года).

Норвегия:

полная отмена пошлины — на 107 товаров (овощи, съедобные корнеплоды, ягоды и орехи свежие, вареные, консервированные, масла, соки и др.);

частичное снижение пошлины — на 78 товаров (йогурт, масло и спреды, яйца, овощи, консервированные плоды и орехи и др.).

Количество товаров без пошлины выросло на 11,4%, с частичным снижением — выросло на 2,7% (по сравнению с Соглашением 2010 года).

Швейцария и Лихтенштейн:

- полная отмена пошлины – на 427 товаров (свинина, молоко, сыры, мед, овощи, плоды и ягоды, мука, масла животные и растительные, мясо консервированное, фрукты и др.).

- частичное снижение — на 163 товара (живые животные, мясо КРС, свиней, других животных, птицы, молочная продукция, яйца, бобы, овощи, ягоды и др.).

В целом количество беспошлинных товаров выросло на 66,2%. Кроме того, Соглашение фиксирует действующие ставки 0% на ряд товаров, исключенных из-под действия Соглашения.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с турецкими чиновниками и бизнесменами заявил, что Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией .