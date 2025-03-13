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Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией – Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время встречи с турецкими чиновниками и бизнесменами заявил, что Украина готова ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией.
Об этом Зеленский сообщил своему Тelegram-каналу.
"Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности и готово ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана", — рассказал он.
Зеленский отметил, что эта встреча является продолжением договоренностей, достигнутых во время его визита в Анкару. Он подчеркнул, что турецкий бизнес уже активно представлен в Украине, и страна ценит это сотрудничество, а также помощь, в том числе поставки беспилотников "Байрактар".
Стороны обсудили вопросы достижения справедливого и продолжительного мира, развитие двусторонних отношений, возможности сотрудничества в производстве дронов, а также привлечение турецких компаний к восстановлению Украины.
Президент подчеркнул, что Украина рассматривает Турцию как стратегического партнера, в том числе в вопросах безопасности, и готова сделать следующий шаг в торгово-экономических отношениях, ратифицировав соглашение о свободной торговле.
Напомним, в августе 2024 года Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в феврале 2022 года.
Следует добавить, что переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной длились более 10 лет. Это, наконец, произошло 3 февраля 2022 года, на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.