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Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною – Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з турецькими урядовцями та бізнесменами заявив, що Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.
Про це Зеленський повідомив своєму Тelegram-каналі.
"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана", - розповів він.
Зеленський зазначив, що ця зустріч є продовженням домовленостей, досягнутих під час його візиту до Анкари. Він підкреслив, що турецький бізнес уже активно представлений в Україні, і країна цінує цю співпрацю, а також допомогу, зокрема постачання безпілотників "Байрактар".
Сторони обговорили питання досягнення справедливого та тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості співпраці у виробництві дронів, а також залучення турецьких компаній до відбудови України.
Президент наголосив, що Україна розглядає Туреччину як стратегічного партнера, зокрема в питаннях безпеки, і готова зробити наступний крок у торговельно-економічних відносинах, ратифікувавши угоду про вільну торгівлю
Нагадаємо, у серпні 2024 року Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у лютому 2022 року.
Варто додати, що переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною тривали понад 10 років. Це нарешті сталося 3 лютого 2022 року, на зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.