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Україна підписала угоду про вільну торгівлю з країнами EFTA: що це дасть
Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі; з англ. - EFTA, European Free Trade Association) – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це створює можливості для глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами очільника уряду, підписана угода є фактично перезапуском попередньої угоди 2010 року, адаптованим до сучасних економічних реалій. Оновлений документ відкриває нові перспективи для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю країн ЄАВТ.
Нова Угода про вільну торгівлю включає в себе оновлені розділи, спрямовані на спрощення торговельних процедур, гармонізацію санітарних та фітосанітарних заходів, розширення можливостей у сфері державних закупівель, поглиблення технічної співпраці та посилення захисту прав інтелектуальної власності.
Крім того, угоду доповнено новими прогресивними главами, що стосуються електронної комерції, підтримки малого та середнього підприємництва, а також взаємозв’язку торгівлі та сталого розвитку.
Шмигаль наголосив, що важливим аспектом оновленої угоди є запровадження сучасних правил щодо визначення походження товарів. Це відкриває шлях для глибшої інтеграції українських виробників у європейські ланцюги постачання.
"Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки", - додав прем’єр-міністр.
Які переваги для українських виробників від нової угоди
Угода розширює доступ до ринків ЄАВТ. Перш за все, повністю скасовані мита на промислову продукцію. В аграрній частині угоди з країнами ЄАВТскасовують та зменшують мита на значну кількість аграрних товарів. Зокрема:
Ісландія:
- повне скасування мита — на 142 товари (овочі, пшениця, продукти харчування тощо);
- часткове зниження мита — на 5 товарів.
Кількість товарів без мита зросла на 9,8%, із частковим зниженням — у 3,5 раза (у порівнянні з угодою 2010 року).
Норвегія:
- повне скасування мита — на 107 товарів (овочі, їстівні коренеплоди, ягоди та горіхи свіжі, варені, консервовані, олії, соки та ін.);
- часткове зниження мита — на 78 товарів (йогурт, масло і спреди, яйця, овочі, консервовані плоди та горіхи та ін.).
Кількість товарів без мита зросла на 11,4%, із частковим зниженням — зросла на 2,7% (у порівнянні з Угодою 2010 року).
Швейцарія та Ліхтенштейн:
- повне скасування мита — на 427 товарів (свинина, молоко, сири, мед, овочі, плоди і ягоди, борошно, олії тваринні та рослинні, м’ясо консервоване, фрукти та ін).
- часткове зниження — на 163 товари (живі тварини, м’ясо ВРХ, свиней, інших тварин, птиці, молочна продукція, яйця, боби, овочі, ягоди, та ін.).
Загалом кількість безмитних товарів зросла на 66,2%. Крім того, Угода фіксує діючі ставки 0% на низку товарів, які було виключено з-під дії Угоди.
Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з турецькими урядовцями та бізнесменами заявив, що Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.