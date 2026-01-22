Украина полностью интегрируется в энергорынок ЕС в 2027 году

Украина будет полностью интегрирована в энергорынок Европейского Союза в 2027 году, даже если в тот момент формально еще не станет членом ЕС.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.

По словам Качки, евроинтеграция — это не формальный процесс, а масштабный и длительный проект, нуждающийся в финансовых ресурсах, инвестициях, эффективном управлении и ежедневной системной работе.

"Это большой проект, нуждающийся в финансах, инвестициях, надлежащем управлении и ежедневных усилиях на протяжении многих лет. На самом деле это огромный массив скучной, рутинной, сложной, но необходимой работы", — подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что Украина не начинает путь к ЕС с нуля, а требования, предъявляемые к европейским институтам и бизнес-сообществу, являются реалистичными и могут быть выполнены в относительно короткие сроки при условии слаженной работы правительства и парламента.

Европейский комиссар по соседству и расширению Марта Кос также отметила прогресс Украины, подчеркнув, что ключевым фактором в процессе евроинтеграции является достижение конкретных результатов.

"В последнем отчете о расширении из 68 реформ 63 были выполнены на 100%. Это огромный успех", - заявила она.

Кос обратила внимание на беспрецедентный масштаб работы, осуществляемой Украиной. По ее словам, в настоящее время около тысячи специалистов в Брюсселе работают над украинским досье, еще две-три тысячи непосредственно в Украине. В целом Украина должна имплементировать около 100 тысяч страниц законодательства ЕС, которые также необходимо перевести на украинский язык.

Отдельно еврокомиссар отметила важность постепенной интеграции еще до формального вступления. По ее словам, страны-кандидаты могут получать доступ к внутреннему рынку ЕС при условии выполнения правил и это уже происходит на примере украинской энергетики и роуминга.

Добавим, Украина распределила пропускную способность на границах с ЕС, поэтому импорт электроэнергии из стран Европейского Союза станет более стабильным и прогнозируемым.