Україна повністю інтегрується до енергоринку ЄС у 2027 році

Україна буде повністю інтегрована до енергоринку Європейського Союзу у 2027 році, навіть якщо на той момент формально ще не стане членом ЄС.

Як інформує Delo.ua, про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час дискусії в Українському домі у Давосі.

За словами Качки, євроінтеграція — це не формальний процес, а масштабний і тривалий проєкт, який потребує фінансових ресурсів, інвестицій, ефективного управління та щоденної системної роботи.

"Це великий проєкт, який потребує фінансів, інвестицій, належного управління і щоденних зусиль протягом багатьох років. Насправді це величезний масив нудної, рутинної, складної, але необхідної роботи", — наголосив він.

Віцепрем’єр зазначив, що Україна не починає шлях до ЄС з нуля, а вимоги, які висувають європейські інституції та бізнес-спільнота, є реалістичними й можуть бути виконані у відносно короткі строки за умови злагодженої роботи уряду та парламенту.

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос також відзначила прогрес України, підкресливши, що ключовим фактором у процесі євроінтеграції є досягнення конкретних результатів.

"В останньому звіті про розширення з 68 реформ 63 були виконані на 100%. Це величезний успіх", — заявила вона.

Кос звернула увагу на безпрецедентний масштаб роботи, яку здійснює Україна. За її словами, наразі близько тисячі фахівців у Брюсселі працюють над українським досьє, ще дві-три тисячі — безпосередньо в Україні. Загалом Україна має імплементувати близько 100 тисяч сторінок законодавства ЄС, які також необхідно перекласти українською мовою.

Окремо єврокомісар наголосила на важливості поступової інтеграції ще до формального вступу. За її словами, країни-кандидати можуть отримувати доступ до внутрішнього ринку ЄС за умови виконання правил, і це вже відбувається на прикладі української енергетики та роумінгу.

Додамо, Україна розподілила пропускну спроможність на кордонах з ЄС, через що імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу стане більш стабільним і прогнозованим.