Імпорт електроенергії: Україна розподілила пропускну спроможність на кордонах з ЄС

Імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу стане більш стабільним і прогнозованим. Це підтвердили результати перших в історії українського енергоринку спільних місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Укренерго.

Про аукціони на імпорт електроенергії з ЄС

Під час проведення аукціону запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.

Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO, а постачання електроенергії за їхніми результатами розпочнеться у січні.

Це перший в історії українського енергоринку приклад проведення спільних місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності на кордонах із країнами ЄС.

За підсумками аукціону на кордоні з Угорщиною було розподілено 460 МВт доступної пропускної спроможності за граничною ціною 13,4 євро за МВт. При цьому загальний запит трейдерів на цьому напрямку сягнув 4625 МВт. Участь в аукціоні взяли 37 компаній, серед яких переможцями стали 20 учасників.

На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності за граничною ціною 16 євро за МВт. При цьому загальний обсяг, який запитували трейдери, склав 1826 МВт. В аукціоні взяли участь 38 компаній, з яких 20 стали переможцями.

На кордоні з Румунією також розподілили 172 МВт доступної пропускної спроможності за граничною ціною 10,82 євро за МВт. Загальний запит трейдерів на цьому напрямку досяг 1815 МВт. Участь в аукціоні взяли 23 компанії, з яких переможцями стали 10.

"В умовах масованих російських атак на українську енергосистему, проведення місячних аукціонів з розподілу міждержавної пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність роботи української енергосистеми. А у перспективі – знизить вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав", - підсумовують в пресслужбі.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% - до 415 тис. МВт-год, у порівнянні з жовтнем. При цьому експорт електроенергії був майже повністю припинений.