Україна запустила місячні аукціони на імпорт електроенергії: що це дасть енергосистемі

Оператори систем передачі (ОСП) України, Словаччини, Угорщини та Румунії спільно запустили довгострокові місячні аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на січень 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Цей крок став можливим завдяки тісній співпраці з ОСП сусідніх держав та за активної підтримки Європейської мережі операторів системи передачі (ENTSO-E).

Стабільність імпорту в умовах атак

Голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив на важливості цього рішення для українського ринку.

"В умовах масованих російських атак на нашу енергосистему, впевненість у стабільному надходженні імпорту електроенергії кожного наступного місяця — нам дуже потрібна", — зазначив він.

Він висловив подяку партнерам з ENTSO-E, аукціонної платформи JAO та операторам енергосистем сусідніх держав ЄС за ефективну співпрацю, висловивши надію на продовження партнерства та запровадження у майбутньому також річних аукціонів.

Шлях до інтеграції та здешевлення імпорту

Протягом останніх двох років фахівці "Укренерго" – спільно із системними операторами сусідніх європейських держав, експертами ENTSO-E та аукціонної платформи JAO – працювали над правилами довгострокового розподілу для зовнішніх кордонів ЄС.

Зазначається, що ці правила були погоджені національними регуляторами чотирьох країн: України, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Для України цей механізм означає можливість більш ефективного цінового прогнозування, а в перспективі — зниження загальної вартості імпортованої електроенергії.

У глобальному вимірі, запровадження місячних аукціонів сприяє посиленню стійкості об’єднаної енергосистеми України та прискоренню її інтеграції з європейським енергоринком.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на 15% - до 415 тис. МВт-год, у порівнянні з жовтнем. При цьому експорт електроенергії був майже повністю припинений.