Новости
Украина запустила месячные аукционы на импорт электроэнергии: что это даст энергосистеме

Украина запустила месячные аукционы на импорт электроэнергии

Операторы систем передачи (ОСП) Украины, Словакии, Венгрии и Румынии совместно запустили долгосрочные месячные аукционы по распределению пропускной способности межгосударственных связей на январь 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Этот шаг стал возможным благодаря тесному сотрудничеству с ОСП соседних государств и активной поддержке Европейской сети операторов системы передачи (ENTSO-E).

Стабильность импорта в условиях атак

Председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил важность этого решения для украинского рынка.

"В условиях массированных российских атак на нашу энергосистему, уверенность в стабильном поступлении импорта электроэнергии каждый следующий месяц — нам очень нужна", — отметил он.

Он выразил благодарность партнерам по ENTSO-E, аукционной платформе JAO и операторам энергосистем соседних государств ЕС за эффективное сотрудничество, выразив надежду на продолжение партнерства и введение в будущем также годовых аукционов.

Путь к интеграции и удешевлению импорта

В последние два года специалисты "Укрэнерго" - совместно с системными операторами соседних европейских государств, экспертами ENTSO-E и аукционной платформы JAO - работали над правилами долгосрочного распределения для внешних границ ЕС.

Эти правила были согласованы национальными регуляторами четырех стран: Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

Для Украины этот механизм означает возможность более эффективного ценового прогнозирования, а в перспективе снижение общей стоимости импортируемой электроэнергии.

В глобальном измерении введение месячных аукционов способствует усилению устойчивости объединенной энергосистемы Украины и ускорению ее интеграции с европейским энергорынком.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% – до 415 тыс. МВт-ч, по сравнению с октябрем. При этом экспорт электроэнергии был почти полностью прекращен.

Автор:
Татьяна Бессараб