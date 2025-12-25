Импорт электроэнергии: Украина распределила пропускную способность на границах с ЕС

Импорт электроэнергии из стран Европейского Союза станет более стабильным и прогнозируемым. Это подтвердили результаты первых в истории украинского энергорынка совместных месячных аукционов по распределению пропускной способности на границах со Словакией, Венгрией и Румынией.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.

Об аукционах на импорт электроэнергии из ЕС

При проведении аукциона запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на распределение предложения.

Аукционы стартовали 15 декабря 2025 года на платформе JAO, а поставки электроэнергии по их результатам начнутся в январе.

Это первый в истории украинского энергорынка пример проведения общих месячных аукционов по распределению пропускной способности на границах со странами ЕС.

По итогам аукциона на границе с Венгрией было распределено 460 МВт доступной пропускной способности по граничной цене 13,4 евро за МВт. При этом общий запрос трейдеров в этом направлении достиг 4625 МВт. Участие в аукционе приняли 37 компаний, среди которых победителями стали 20 участников.

На границе со Словакией было распределено 172 МВт доступной пропускной способности по граничной цене 16 евро за МВт. При этом общий объем, запрашиваемый трейдерами, составил 1826 МВт. В аукционе приняли участие 38 компаний, из которых 20 стали победителями.

На границе с Румынией также было распределено 172 МВт доступной пропускной способности по предельной цене 10,82 евро за МВт. Общий запрос трейдеров в этом направлении достиг 1815 МВт. Участие в аукционе приняли 23 компании, из которых победителями стали 10.

"В условиях массированных российских атак на украинскую энергосистему, проведение месячных аукционов по распределению межгосударственной пропускной способности позволит повысить стабильность работы украинской энергосистемы. А в перспективе - снизит стоимость импортируемой из соседних европейских государств электроэнергии", - заключают в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии на 15% – до 415 тыс. МВт-ч, по сравнению с октябрем. При этом экспорт электроэнергии был почти полностью прекращен.