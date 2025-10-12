Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,56

41,45

EUR

48,70

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получила от Британии сотни ракет для ПВО

британия, ракеты
Сотни ракет были доставлены на пять месяцев раньше плана.

В ходе торговой миссии Великобритании в Киев было объявлено о досрочной поставке сотен легких многоцелевых ракет (LMM) для ПВО Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт британского правительства .

Ракеты, изготовленные в Белфасте в рамках британской программы поддержки, уже используются для защиты украинского воздушного пространства.

По данным британской делегации, последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов, подписанный ранее в этом году, позволит более глубоко интегрировать эти ракеты в систему обороны Украины и усилить суверенные оборонные возможности страны.

Отмечается, что сотни ракет LMM были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока. Эти ракеты используются для защиты украинской инфраструктуры.

Кроме того, крупнейший украинский производитель беспилотников инвестировал 200 миллионов фунтов в производство дронов в Великобритании. Эта инвестиция позволит создать еще 500 высококвалифицированных рабочих мест и усилит сотрудничество между двумя странами.

В целом благодаря торговым миссиям между Великобританией и Украиной уже создано более 30 совместных предприятий и партнерств. Это способствует появлению новых рабочих мест, развитию технологий и укреплению обороноспособности обеих стран.

"Великобритания усиливает наше непреклонное обязательство помогать Украине защититься от незаконного вторжения России. Только в этом году мы потратим 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины. Развитие промышленных партнерств позволяет нам вместе строить промышленную базу, необходимую для защиты и сдерживания агрессора", - отметил Министр оборонной готовности и промышленности.

Кроме того, Украина и Великобритания ведут переговоры о запуске совместного производства перехватчиков-беспилотников в рамках проекта под названием "Осьминог".

Автор:
Татьяна Гойденко