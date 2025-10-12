Украина получила от Британии сотни ракет для ПВО

В ходе торговой миссии Великобритании в Киев было объявлено о досрочной поставке сотен легких многоцелевых ракет (LMM) для ПВО Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт британского правительства .

Ракеты, изготовленные в Белфасте в рамках британской программы поддержки, уже используются для защиты украинского воздушного пространства.

По данным британской делегации, последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов, подписанный ранее в этом году, позволит более глубоко интегрировать эти ракеты в систему обороны Украины и усилить суверенные оборонные возможности страны.

Отмечается, что сотни ракет LMM были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока. Эти ракеты используются для защиты украинской инфраструктуры.

Кроме того, крупнейший украинский производитель беспилотников инвестировал 200 миллионов фунтов в производство дронов в Великобритании. Эта инвестиция позволит создать еще 500 высококвалифицированных рабочих мест и усилит сотрудничество между двумя странами.

В целом благодаря торговым миссиям между Великобританией и Украиной уже создано более 30 совместных предприятий и партнерств. Это способствует появлению новых рабочих мест, развитию технологий и укреплению обороноспособности обеих стран.

"Великобритания усиливает наше непреклонное обязательство помогать Украине защититься от незаконного вторжения России. Только в этом году мы потратим 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины. Развитие промышленных партнерств позволяет нам вместе строить промышленную базу, необходимую для защиты и сдерживания агрессора", - отметил Министр оборонной готовности и промышленности.

Кроме того, Украина и Великобритания ведут переговоры о запуске совместного производства перехватчиков-беспилотников в рамках проекта под названием "Осьминог".