Великобритания, Франция и Германия согласовали использование замороженных российских активов в поддержку ВСУ

В пятницу лидеры Великобритании, Франции и Германии объявили, что во время телефонного разговора договорились перейти к скоординированному использованию замороженных российских активов для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Британии.

В документе отмечается, что решение принимается в координации с Соединенными Штатами, а также что политика имеет целью повысить давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Лидеры подчеркивают свое осуждение масштабной эскалации атак России и систематических ударов по критически важной инфраструктуре Украины, обеспечивающей светом и теплом мирное население в холодное время года.

"Мы усилим давление на Россию, поскольку президент Путин будет продолжать свою тактику промедления и отвратительные нападки в ответ на мирные переговоры", - говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

В тексте объявления говорится, что страны готовы продвигаться в направлении скоординированного использования стоимости иммобилизованных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины. Это, по их мнению, также должно служить способом усилить экономическую ответственность России и стимулировать процесс мирных переговоров.

Кроме того, лидеры договорились разработать смелые и инновационные механизмы для увеличения стоимости войны России и усиления давления, включая действия против российского теневого флота. В заявлении также подтверждена дальнейшая непоколебимая поддержка Украины, в частности через механизмы коалиции желающих.

Во время совещания президент Владимир Зеленский отметил, что использование российских замороженных активов необходимо для полноценной поддержки нашей обороны и восстановления после российских ударов.

"Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически", - отметил он.

Напомним, 1 октября Украина получила от Европейского Союза ранее объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В общей сложности от ЕС уже привлечено 14 млрд евро из предусмотренных 18,1 млрд, остальные средства ожидают до конца 2025 года.