Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,57

41,45

EUR

48,65

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Великобритания, Франция и Германия согласовали использование замороженных российских активов в поддержку ВСУ

замороженные активы
Решение принимается в координации с США / Depositphotos

В пятницу лидеры Великобритании, Франции и Германии объявили, что во время телефонного разговора договорились перейти к скоординированному использованию замороженных российских активов для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Британии.

В документе отмечается, что решение принимается в координации с Соединенными Штатами, а также что политика имеет целью повысить давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Лидеры подчеркивают свое осуждение масштабной эскалации атак России и систематических ударов по критически важной инфраструктуре Украины, обеспечивающей светом и теплом мирное население в холодное время года.

"Мы усилим давление на Россию, поскольку президент Путин будет продолжать свою тактику промедления и отвратительные нападки в ответ на мирные переговоры", - говорится в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

В тексте объявления говорится, что страны готовы продвигаться в направлении скоординированного использования стоимости иммобилизованных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины. Это, по их мнению, также должно служить способом усилить экономическую ответственность России и стимулировать процесс мирных переговоров.

Кроме того, лидеры договорились разработать смелые и инновационные механизмы для увеличения стоимости войны России и усиления давления, включая действия против российского теневого флота. В заявлении также подтверждена дальнейшая непоколебимая поддержка Украины, в частности через механизмы коалиции желающих.

Во время совещания президент Владимир Зеленский отметил, что использование российских замороженных активов необходимо для полноценной поддержки нашей обороны и восстановления после российских ударов.

"Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически", - отметил он.

Напомним, 1 октября Украина получила от Европейского Союза ранее объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В общей сложности от ЕС уже привлечено 14 млрд евро из предусмотренных 18,1 млрд, остальные средства ожидают до конца 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко