Велика Британія, Франція та Німеччина погодили використання заморожених російських активів на підтримку ЗСУ

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини у п’ятницю оголосили, що під час телефонної розмови домовилися перейти до скоординованого використання заморожених російських активів для підтримки Збройних Сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Британії.

У документі наголошується, що рішення ухвалюється у координації зі Сполученими Штатами, а також що політика має на меті підвищити тиск на Москву й змусити її сісти за стіл переговорів. Лідери підкреслюють своє засудження масштабної ескалації атак Росії та систематичних ударів по критично важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом і теплом мирне населення в холодну пору року.

"Ми посилимо тиск на Росію, оскільки президент Путін продовжуватиме свою тактику зволікання та огидні нападки у відповідь на мирні переговори" — йдеться у спільній заяві прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

У тексті оголошення зазначено, що країни готові просуватися у напрямку скоординованого використання вартості іммобілізованих російських суверенних активів для підтримки збройних сил України. Це, на їхню думку, також має слугувати способом посилити економічну відповідальність Росії та стимулювати процес мирних переговорів.

Крім того, лідери домовилися розробити сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни Росії та посилення тиску, включно з діями проти російського тіньового флоту. У заяві також підтверджено подальшу непохитну підтримку України, зокрема через механізми коаліції бажаючих.

Під час наради президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що використання російських заморожених активів необхідне для повноцінної підтримки нашої оборони і відновлення після російських ударів.

"Наближаємось до рішення щодо активів, і я дякую всім, хто допомагає. Це абсолютно справедливо, щоб Росія платила за війну, яку розпочала, затягує та веде відверто терористично", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна отримала від Європейського Союзу транш обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом від ЄС уже залучено 14 млрд євро з передбачених 18,1 млрд, решту коштів очікують до кінця 2025 року.